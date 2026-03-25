Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о матче в честь 10-летия Росгвардии.

«Сегодня в Москве прошел товарищеский, праздничный матч, посвященный 10-летию Росгвардии и 215-летию создания войск правопорядка.

Благодарен Александру Сергеевичу Якушеву за приглашение сыграть в составе команды «Легенд СССР и России». Для меня всегда особенно ценно выходить на лед вместе с такими мастерами – даже в товарищеских матчах у них есть чему поучиться.

Нашими соперниками стала команда Росгвардии «Русь» – сильный и по-настоящему боевой коллектив. Каждый в ее составе – герой СВО. При этом «Русь» – еще и команда с серьезными спортивными результатами: победитель всероссийского чемпионата среди любительских команд «Офицерской хоккейной лиги» прошлого сезона и бронзовый призер Кубка Общества «Динамо» по хоккею.

С таким составом по обе стороны площадки матч получился напряженным и по-настоящему боевым. Встреча завершилась победой «Легенд СССР и России» со счетом 6:5. Такие игры еще раз напоминают, что спорт объединяет людей самых разных профессий и поколений.

Поздравляю Росгвардию с юбилеем и благодарю за теплый прием! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, верных товарищей рядом и, самое главное, мирного неба над головой», – написал Ротенберг.