  • Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»
Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»

Роман Ротенберг рассказал о матче в честь 10-летия Росгвардии.

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о матче в честь 10-летия Росгвардии.

«Сегодня в Москве прошел товарищеский, праздничный матч, посвященный 10-летию Росгвардии и 215-летию создания войск правопорядка.

Благодарен Александру Сергеевичу Якушеву за приглашение сыграть в составе команды «Легенд СССР и России». Для меня всегда особенно ценно выходить на лед вместе с такими мастерами – даже в товарищеских матчах у них есть чему поучиться.

Нашими соперниками стала команда Росгвардии «Русь» – сильный и по-настоящему боевой коллектив. Каждый в ее составе – герой СВО. При этом «Русь» – еще и команда с серьезными спортивными результатами: победитель всероссийского чемпионата среди любительских команд «Офицерской хоккейной лиги» прошлого сезона и бронзовый призер Кубка Общества «Динамо» по хоккею.

С таким составом по обе стороны площадки матч получился напряженным и по-настоящему боевым. Встреча завершилась победой «Легенд СССР и России» со счетом 6:5. Такие игры еще раз напоминают, что спорт объединяет людей самых разных профессий и поколений.

Поздравляю Росгвардию с юбилеем и благодарю за теплый прием! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, верных товарищей рядом и, самое главное, мирного неба над головой», – написал Ротенберг.

Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Ловко он уместил в короткий текст упоминание о героях СВО и пожелание мирного неба
Кому же еще за легенд России и СССР играть, как не финну из албанского квартала
и до Росгвардии добрался. Уникум #####
Ответ АРТУР АЛИЕВ
и до Росгвардии добрался. Уникум #####
Вообще индивидум, вундеркинд, вот что папашкины деньги делают.
Ответ АРТУР АЛИЕВ
и до Росгвардии добрался. Уникум #####
Через лет 20 новость: "Ротенберг о матче в честь 10-летия бензоколонки"
Как он везде успевает?
Ответ Оскар 2026
Как он везде успевает?
И в фонтан нырять и на танцах драться
Ответ Оскар 2026
Как он везде успевает?
если вы не будете работать, тоже всё успеете, но есть нюанс)
То есть в 1811 году были организованы войска правопорядка? А почему об этом мы слышим только сейчас, из уст гражданина непонятной национальности? :)))
Ответ Melnikov1968
То есть в 1811 году были организованы войска правопорядка? А почему об этом мы слышим только сейчас, из уст гражданина непонятной национальности? :)))
Это они ошиблись, забыли про опричников, от все пошло.
А он легенда России или легенда СССР?
Ответ Тренерские конспекты Бормана
А он легенда России или легенда СССР?
Так он там будет калитку открывать и клюшки подавать
Ответ Тренерские конспекты Бормана
А он легенда России или легенда СССР?
Легенда Албании
Мелковато. Давайте каждый месяц отмечать , как у новорождённых. И у Роти больше поводов будет. ))
Ну посмотри на этого гения, это он могёт!
Примазаться к кому-либо, и(или) чему-либо
А как сегодня спросили про повсеместный фан-уйди
Слился как смытое в унитаз
Ответ Арсений1990
Ну посмотри на этого гения, это он могёт! Примазаться к кому-либо, и(или) чему-либо А как сегодня спросили про повсеместный фан-уйди Слился как смытое в унитаз
дак он оттуда и не вылезал
Легенда номер 800
ДЫАААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ротенберг о том, нужен ли Fan ID в хоккее: «Государству решать. Этот вопрос стоит задать министерству спорта»
сегодня, 09:34
Ротенберг проведет мастер-класс во Всеволожске: «В Ленинградской области прошло мое детство, знаю каждый угол. Я сам из Токсово, возвращение на родную землю вызывает особый трепет»
вчера, 18:02
Ротенберг о возможном возвращении к тренерству: «Переговоры веду всегда»
23 марта, 14:15
Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»
25 минут назад
Марченко набрал 200-е очко в НХЛ. У форварда «Коламбуса» 100+100 в 281 игре регулярки
36 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» принимает «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
50 минут назадLive
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
51 минуту назад
Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
сегодня, 13:23
Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»
сегодня, 13:06
Максим Сушинский: «Не сказал бы, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Его можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке»
сегодня, 12:55
Герман Точилкин: «В раздевалке «Нефтехимика» играют Icegergert, GUF и Баста. Рок не слушаем, только русский рэп! Он заходит, качает!»
сегодня, 12:46
Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»
сегодня, 12:25
Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»
сегодня, 11:59
Ирина Роднина: «Овечкин – уникальный спортсмен. Кто-то может сказать, что он не представляет Россию, но это не так. Все знают, кто он и откуда»
2 минуты назад
Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»
14 минут назад
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
сегодня, 13:31
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Назаров о плей-офф: «Судейство находится на высоком уровне. Нет бесконечных просмотров, не замедляется темп игры, стало меньше споров и недовольств»
сегодня, 08:43
