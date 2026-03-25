Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»

Алексей Морозов высказался о новой арене «Торпедо».

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался о новой арене «Торпедо».

Сегодня Морозов и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко посетили новую хоккейную арену в Нижнем Новгороде.

«С нетерпением ждем, когда «Торпедо» переедет на новую арену. Мы знаем, как здесь любят хоккей, и видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, здесь она всегда составляет 100%.

Регион, благодаря своим давним хоккейным традициям, болельщикам, давно заслужил современную хоккейную арену. Этой зимой мы будем праздновать 80-летие нашего хоккея, а «Торпедо » является одним из старейших наших клубов», – сказал Морозов.