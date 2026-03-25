  • Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
10

Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»

Гудас высказался о том, что травмировал капитана «Торонто» Мэттьюса.

Защитник «Анахайма» Радко Гудас высказался о том, что травмировал капитана «Торонто» Остона Мэттьюса.

Ранее стало известно, что Мэттьюс перенес операцию на колене, а срок его восстановления составит 12 недель.

Форвард получил травму в матче с «Анахаймом» (6:4), когда капитан «Дакс» Гудас ударил его коленом в колено. Чешский защитник был удален до конца игры, а позже дисквалифицирован на 5 матчей.

«Мне очень не понравилось, как все закончилось, момент контакта. Мне это не понравилось. Я никогда не хотел никого травмировать. Это упорная игра. Просто, да, я никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред. Мне ужасно жаль, что все так получилось», – сказал Гудас.

Он добавил, что отправил Мэттьюсу сообщение после игры.

«Мне не понравился момент контакта. Вот на что я обращаю внимание; я должен уважать... Я должен учиться. Я должен стать лучше как хоккеист. Я никогда не хочу выходить на лед и причинять кому-либо вред. Это очень печально.

Я связался с ним. Мы поговорили. Я никогда не хочу, чтобы кто-то пострадал, чувствую себя ужасно из-за этого», – сказал защитник.

🚑 Мэттьюс выбыл до конца сезона! Гудас сломал второго капитана за месяц

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
Ага ага, конечно верим, как можно не верить, конечно случайность..
Ответ ROS#
Ага ага, конечно верим, как можно не верить, конечно случайность..
Я ему конечно верю, и не может быть сомнений, я и сам всё это видел...)
Шел выставленным вперед коленом с упором на него всем корпусом - чтобы снести срубить Мэттьюса. А теперь ноет, что якобы не хотел
Ага, и Кросби он тоже травмировать не хотел, "оно сама так получилось".
Мало того, что грязный игрок, так ещё и просто "тряпка".
Ответ Б.И.С.
мир, дверь...
Ответ t0ni12
Мяч
именно.
Ну убрал Радко 2х лузеров случайно, зачем это мусолить так долго
Материалы по теме
Мэттьюс пропустит 3 месяца после операции на колене. Защитник «Анахайма» Гудас травмировал капитана «Торонто»
20 марта, 01:55
Глава Департамента безопасности игроков НХЛ Паррос об отстранении Гудаса на 5 игр: «Посчитали, что это адекватное наказание. Процесс отлажен, все решения тщательно обдумываются»
18 марта, 07:30
Мэттью Ткачак о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Если ваш капитан или лучший хоккеист падает, вы должны наброситься на кого-то. Это неписаное правило»
17 марта, 16:39
