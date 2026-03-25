Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
Защитник «Анахайма» Радко Гудас высказался о том, что травмировал капитана «Торонто» Остона Мэттьюса.
Ранее стало известно, что Мэттьюс перенес операцию на колене, а срок его восстановления составит 12 недель.
Форвард получил травму в матче с «Анахаймом» (6:4), когда капитан «Дакс» Гудас ударил его коленом в колено. Чешский защитник был удален до конца игры, а позже дисквалифицирован на 5 матчей.
«Мне очень не понравилось, как все закончилось, момент контакта. Мне это не понравилось. Я никогда не хотел никого травмировать. Это упорная игра. Просто, да, я никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред. Мне ужасно жаль, что все так получилось», – сказал Гудас.
Он добавил, что отправил Мэттьюсу сообщение после игры.
«Мне не понравился момент контакта. Вот на что я обращаю внимание; я должен уважать... Я должен учиться. Я должен стать лучше как хоккеист. Я никогда не хочу выходить на лед и причинять кому-либо вред. Это очень печально.
Я связался с ним. Мы поговорили. Я никогда не хочу, чтобы кто-то пострадал, чувствую себя ужасно из-за этого», – сказал защитник.
Мало того, что грязный игрок, так ещё и просто "тряпка".