Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»

Гудас высказался о том, что травмировал капитана «Торонто» Мэттьюса.

Защитник «Анахайма » Радко Гудас высказался о том, что травмировал капитана «Торонто » Остона Мэттьюса .

Ранее стало известно, что Мэттьюс перенес операцию на колене, а срок его восстановления составит 12 недель.

Форвард получил травму в матче с «Анахаймом» (6:4), когда капитан «Дакс» Гудас ударил его коленом в колено. Чешский защитник был удален до конца игры, а позже дисквалифицирован на 5 матчей.

«Мне очень не понравилось, как все закончилось, момент контакта. Мне это не понравилось. Я никогда не хотел никого травмировать. Это упорная игра. Просто, да, я никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред. Мне ужасно жаль, что все так получилось», – сказал Гудас.

Он добавил, что отправил Мэттьюсу сообщение после игры.

«Мне не понравился момент контакта. Вот на что я обращаю внимание; я должен уважать... Я должен учиться. Я должен стать лучше как хоккеист. Я никогда не хочу выходить на лед и причинять кому-либо вред. Это очень печально.

Я связался с ним. Мы поговорили. Я никогда не хочу, чтобы кто-то пострадал, чувствую себя ужасно из-за этого», – сказал защитник.

