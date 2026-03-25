Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»

Дмитрий Чернышенко и Алексей Морозов посетили новую арену «Торпедо».

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов посетили новую хоккейную арену в Нижнем Новгороде.

В ходе рабочей поездки они встретились с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, заместителем министра спорта России Алексеем Морозовым, министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло, ветеранами «Торпедо» Юрием Федоровым и Михайлом Пресняковым, гендиректором «Корпорация развития Нижегородской области» Игорем Ищенко, председателем правления «Торпедо» Максимом Гафуровым .

Они посмотрели новый ледовый дворец, открытие которого планируется в 2026 году.

«Отрадно видеть, что каждый год наши крупные города, где искренне любят спорт и особенно хоккей, получают новые современные, комфортные арены. Омск, Новосибирск, Екатеринбург и теперь Нижний Новгород. Новые арены становятся местом притяжения для всех горожан, вдыхают новый импульс в жизнь города и региона.

КХЛ каждый год бьет рекорды посещаемости. Значит, болельщикам нравится комфорт и зрелищность на хоккее. Арена на Стрелке – пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Нижний Новгород получит не просто ледовую арену мирового уровня – это новая глава в истории хоккейного клуба «Торпедо».

У «Торпедо » всегда полные трибуны и искренняя поддержка болельщиков. Стадион на 12 тысяч зрителей, построенный с учетом всех современных стандартов КХЛ, станет точкой притяжения для болельщиков и кузницей новых спортивных побед», – заявил Дмитрий Чернышенко.