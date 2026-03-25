Максим Сушинский: «Не сказал бы, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Его можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке»

Бывший нападающий СКА и «Авангарда» Максим Сушинский высказался о рекордах Александра Овечкина и Никиты Кучерова в НХЛ.

На счету Кучерова 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне, он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

«Я бы не сказал, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Не только нашей, но и заокеанской. А пресса больше пишет про Сашу.

Но Кучеров уже какой год на высочайшем уровне. Это не последний его такой яркий сезон. Он еще будет добавлять. Думаю, добьется таких же успехов. Да уже добился.

Их с Овечкиным можно поставить в один ряд. Понятно, что по шайбам Сашу тяжело будет догнать в ближайшее время кому-то, но Кучеров очень много передач отдает. У них разный стиль игры. Никиту можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке. Он это доказывает ежегодно», – сказал Сушинский.

Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)

Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 923-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 16 шайб

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Кучеров - Дацюк2. 0. Улучшенная версия. Бомбический игрок
Спорно, защитные действия у Дацюка выше, все-таки центр оборонительного плана, техника, вбрасывания, контроль шайбы, быстрота рук, да и по красоте и импровизации Дацюк мог сделать что то нереальное, накрутить игрока, пройти всю зону, обыграть всю команду. Дацюк гений.В остальном соглашусь Кучеров топ.
Овечкин брал харизмой мощью, в первые сезоны какие шайбы клал, как играл, второй сезон просто супер,сезон 2007-2008 вообще один из лучших в карьере, и последующий 2008-2009 рядом, чего стоят голы Овечкина, красота которую он делал, доминация на всех участках поля, силовые приёмы. Потому Овечкин и считается более выдающимся игроком который тащил свою франшизу, его команда не на столько была сильной в начале его карьеры, да и после, постоянно отлетали Питтсбургу, Овечкин единственное светлое пятно Вашингтона, и только благодаря ему за этим клубом следили не только в России но и в мире. Ови это бренд. Овечкин был бы Овечкиным в любой команде, и в любой команде забил бы свои 50-60 шайб, и мог это сделать сам без топовых партнеров, одним словом легенда.
Бэкстрем при упоминании Марнера:
«Подержите мое пиво»
Кто у Овечкина был кроме Бэкстрема??Козлов, Федоров, Семин, Козлов который был уже на закате карьеры, Федоров тоже, Семин ни как не подстать Овечкину к его стилю игры, оба снайперы. Бэкстрем был хороший центр один из лучших,но по статистике не сильно блестал, к примеру как тот же Малкин,это был его первый сезон в нхл, к тому же Овечкин свои 65 шайб забил больше с проходов и с кистевых, Бекстрем не сильно участвовал в голах Овечкина в лучший его сезон по шайбам и набранным очкам, Овечкин чаще играл с Козловым, бывало Семина ставили и других игроков, с Бэксом отыграли меньше половины сезона, голов с передач Бэкса было не много.
Сушинскому бы стату посмотреть, насчёт лучшего распасовщика 21ого века
