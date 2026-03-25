Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки

Элиас Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ.

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон набрал 500-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом» (3:5).

Теперь на его счету 500 (200+300) баллов в 533 играх в лиге.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Было бы ещё красивей, если цифры были такими: 500 игр 200+300 (500 очков) гол+пас , но так тоже красиво
Ответ Кефтеме
Если бы не последние провальные сезоны было бы больше очка за игру
Стал 40-ым шведом в НХЛ, набравшим 500 очков.
В истории Ванкувера 7-ой игрок набравший столько.
Примечательно, что у Ванкувера в первой семёрке самых результативных игроков в истории пятеро шведов, и вся первая тройка шведская
Материалы по теме
Бобровский – в списке самых переоцененных игроков сезона НХЛ по версии The Score. Петтерссон, Нерс, Палат и Биннингтон также попали в рейтинг
21 марта, 12:57
Кучеров с 3+2 в матче с «Сиэтлом» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Элиас Петтерссон с дублем «Флориде» и Луукконен с шатаутом против «Вегаса»
18 марта, 07:10
Элиас Петтерссон прервал серию из 20 игр без голов, дважды забив «Флориде». Он стал 10-м игроком в истории «Ванкувера» с 200+ шайбами в регулярках
18 марта, 06:58
