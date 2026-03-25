Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки

Нападающий «Ванкувера » Элиас Петтерссон набрал 500-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ .

Он сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом» (3:5).

Теперь на его счету 500 (200+300) баллов в 533 играх в лиге.