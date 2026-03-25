Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
Элиас Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ.
Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон набрал 500-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом» (3:5).
Теперь на его счету 500 (200+300) баллов в 533 играх в лиге.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
В истории Ванкувера 7-ой игрок набравший столько.
Примечательно, что у Ванкувера в первой семёрке самых результативных игроков в истории пятеро шведов, и вся первая тройка шведская