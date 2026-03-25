Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»

Третьяк рассказал, как Путин предложил ему возглавить ФХР.

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, как 20 лет назад Владимир Путин предложил ему возглавить федерацию.

73-летний Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

– Вас единогласно переизбрали президентом Федерации хоккея России на новый четырехлетний срок. Почему вы приняли решение продолжить эту работу?

– Во-первых, у меня уже есть опыт большой, я уже 20 лет как президент ФХР.

20 лет тому назад я был председателем комитета по спорту в Госдуме. Меня вызвали в Кремль, у меня была беседа с нашим президентом. И он говорит, что хоккей – это наша национальная гордость. Но в последнее время мы не выигрывали чемпионатов мира несколько лет.

И он говорит: «Ну, какие-то вы видите ошибки?» Я сказал: «Вижу это, это». Он говорит: «Ну, Владислав Александрович, забирайте хоккей, будете президентом федерации хоккея». И знаете, что он сказал: «Мне победы нужны, мне россиян надо объединять», – сказал Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья».

