  • Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»
Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, как 20 лет назад Владимир Путин предложил ему возглавить федерацию.

73-летний Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

– Вас единогласно переизбрали президентом Федерации хоккея России на новый четырехлетний срок. Почему вы приняли решение продолжить эту работу?

– Во-первых, у меня уже есть опыт большой, я уже 20 лет как президент ФХР.

20 лет тому назад я был председателем комитета по спорту в Госдуме. Меня вызвали в Кремль, у меня была беседа с нашим президентом. И он говорит, что хоккей – это наша национальная гордость. Но в последнее время мы не выигрывали чемпионатов мира несколько лет.

И он говорит: «Ну, какие-то вы видите ошибки?» Я сказал: «Вижу это, это». Он говорит: «Ну, Владислав Александрович, забирайте хоккей, будете президентом федерации хоккея». И знаете, что он сказал: «Мне победы нужны, мне россиян надо объединять», – сказал Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья».

73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Смотрим»
Отлично придумано. 20 лет на одном посту без видимых улучшений - это не оккупация кресла, а «большой опыт». А президент оказывается, может отдавать целые сферы на десятилетия каким-то людям, как собственную принадлежность. Интересно, почему же потом эти люди не возбухают, даже когда президент творит дичь…
"- Забирайте хоккей, будете президентом федерации"...
переизбрали...)
Вот поэтому и застой что в спорте что в политике сидят по двадцать лет на одном месте ,нужны нормальные выборы а по поводу возврата ,возвратят будем по шапке получать во всех видах спорта .футбол ,хоккей,лыжи ,баскетбол-без вариантов ,кто смотрел ОИ -2026 как играют в хоккей,приятно смотреть а футбол ЛЧ.
Ответ Сергей Чебурашкин_1116887349
Комментарий скрыт
Ответ Петрович
Комментарий скрыт
Тысячи человек купили рыбу, а одному червивая попалась... Петрович это увидел и больше никогда не ел рыбу)
Я это точно уже читал. Старые маразматики окончательно на режим радио и день сурка перешли? Лопочут одно и то же по кругу?)))
Ответ Алексaндр Молодкин
Да Владик одну и ту же историю рассказывает уже лет 200.
спорт вне политики!!!! снимите с нас санкции!!! хнык-хнык-хнык
Президены у нас редко сменяются это факт ;)
да уж, объединили так объединили....
А за повышение пенсионного возраста г-н Третьяк проголосовал очевидно тоже исключительно в интересах дорогих россиян и для их объединения.
Забирайте..) Классика - Избирать его, конечно же, никто не будет, просто "Бери пока дают"
