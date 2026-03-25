Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»

Фетисов: Кучеров – выдающийся игрок.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об игре форварда «Тампы » Никиты Кучерова .

На счету 32-летнего россиянина 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ .

«Никита Кучеров – выдающийся игрок и недостаточно оцененный у нас с точки зрения медийности. Он просто красиво играет в советский хоккей, который нравится всем: и партнерам, и зрителям, и профессионалам. Его хоккей, правда, не нравится вратарям тех команд, против которых он играет.

Я рад тому, что в свое время мы сумели заметить Никиту и взять в команду «Красная Армия », когда я был президентом ЦСКА . Обратили на него внимание, и многие из тех мальчишек стали хорошими игроками. В том числе и Никита Гусев , один из героев Олимпиады, когда мы ее выиграли в последний раз (в 2018 году в Пхенчхане).

Мы увидели в юном Никите Кучерове потенциальную мега-мега-звезду, и он это потом подтвердил. И мы все просто счастливы», – заявил Фетисов.