  • Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»
Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об игре форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

На счету 32-летнего россиянина 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

«Никита Кучеров – выдающийся игрок и недостаточно оцененный у нас с точки зрения медийности. Он просто красиво играет в советский хоккей, который нравится всем: и партнерам, и зрителям, и профессионалам. Его хоккей, правда, не нравится вратарям тех команд, против которых он играет.

Я рад тому, что в свое время мы сумели заметить Никиту и взять в команду «Красная Армия», когда я был президентом ЦСКА. Обратили на него внимание, и многие из тех мальчишек стали хорошими игроками. В том числе и Никита Гусев, один из героев Олимпиады, когда мы ее выиграли в последний раз (в 2018 году в Пхенчхане).

Мы увидели в юном Никите Кучерове потенциальную мега-мега-звезду, и он это потом подтвердил. И мы все просто счастливы», – заявил Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
Это та же красная армия, которая отказалась брать на себя расходы по лечению плеча Никиты? Позорище
и обвиняли Никиту в симуляции
Заметили??? Он сейчас издевается что ли?
Моросит
Он реально так думает. Профдеформация.
Надо же как беспардонно примазался Слава к чужой славе((
Слава к славе липнет.)))
Ага, и чуть инвалида из него не сделали. Не обследовать игрока, когда он жалуется на боль. Позор. Не единоросы реально из другой вселенной. Вот и этот клоун думает что мы все забыли историю Никиты и цска. Идиоты.
..и еще лично операцию сделал Кучу, на ноги поставил, да?
Фетисов, тебе через месяц 68 будет ,а от тебя только и слышно :Я ,Я ,Я -хотя в большинстве случаев ,что ты называешь ,там тобой и "не пахло " ! Скромнее нужно быть мужчине !
"Сумели заметить" Никиту в НХЛ. вы - только угробить пытались. пёс брехливый...
«Лучший момент в карьере – когда я попал и закрепился в НХЛ, доказал всем, что они были неправы, особенно людям в России, но и тут тоже. Они думали, что я ни за что не смогу заиграть. То, что в меня не верили, еще больше подстегивает. Я доказал, что они были неправы. (с) - в него и там не особо верили. А то, что кое-кто помог - это случай. Там помог Айзерман, здесь могли помочь в каком-нибудь другом клубе, а не в цска
Никита Гусев не только выиграл ОИ-2018, но еще и за свои деньги помогал Кучерову восстанавливаться после первой (еще московской) операции на плече, которая чуть не завершила его карьеру, когда потенциальную мега-мега-звезду на следующее утро выперли из больницы
Не знал этого момента, благодарю за информацию
Вы пацана, чуть не загубили. Я, я,я...и ты в том числе
А что было дальше, не хочется рассказать?
Материалы по теме
Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»
сегодня, 11:37
Кучеров сделал 80 передач в 4-м сезоне подряд и вышел на 2-е место в истории НХЛ, обойдя Коффи и Орра. Рекорд у Гретцки (13)
сегодня, 08:34
Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)
сегодня, 06:00
Рекомендуем
Главные новости
Шевченко про Буше: «Жена Рида заявила: либо он возвращается в КХЛ, но теряет семью, либо остается дома и помогает ей воспитывать детей. Ультиматум был очень жесткий»
4 минуты назад
Дементьев про Кучерова: «Он не получал достаточного внимания со стороны нашей прессы, но о нем нужно говорить всегда – выдающийся игрок не облюбован журналистами»
30 минут назад
Кубок Гагарина. «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Северсталь» принимает «Торпедо»
сегодня, 14:00Live
Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»
сегодня, 14:25
Марченко набрал 200-е очко в НХЛ. У форварда «Коламбуса» 100+100 в 281 игре регулярки
сегодня, 14:14
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
сегодня, 13:59
Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»
сегодня, 13:45
Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
сегодня, 13:23
Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»
сегодня, 13:06
Максим Сушинский: «Не сказал бы, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Его можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
44 минуты назад
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
54 минуты назад
Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»
сегодня, 14:36
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
сегодня, 13:31
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Рекомендуем