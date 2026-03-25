6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»

«Кинопоиск» назвал самые просматриваемые матчи в КХЛ.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил данные о самых популярных играх по численности аудитории в регулярном чемпионате-2025/26.

«Локомотив» чаще других попадал в топ-10 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ по суммарной аудитории.

Топ матчей регулярки выглядит следующим образом:

1. «Локомотив» – «Трактор » (2:1 Б), 5 сентября;

2. «Авангард » – «Салават Юлаев » (3:4), 13 января;

3. СКА – «Локомотив» (1:3), 27 января;

4. «Локомотив» – СКА (3:4 ОТ), 2 декабря;

5. «Локомотив» – СКА (3:2), 31 октября;

6. «Локомотив» – «Спартак » (3:1), 4 февраля;

7. «Локомотив» – «Салават Юлаев» (4:3 ОТ), 17 ноября;

8. ЦСКА – «Спартак» (2:1), 11 января;

9. СКА – «Салават Юлаев» (4:0), 16 февраля;

10. «Ак Барс» – «Динамо» Москва (5:4), 13 ноября.