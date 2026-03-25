  • 6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»
6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»

«Кинопоиск» назвал самые просматриваемые матчи в КХЛ.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил данные о самых популярных играх по численности аудитории в регулярном чемпионате-2025/26.

«Локомотив» чаще других попадал в топ-10 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ по суммарной аудитории.

Топ матчей регулярки выглядит следующим образом:

1. «Локомотив» – «Трактор» (2:1 Б), 5 сентября;

2. «Авангард» – «Салават Юлаев» (3:4), 13 января;

3. СКА – «Локомотив» (1:3), 27 января;

4. «Локомотив» – СКА  (3:4 ОТ), 2 декабря;

5. «Локомотив» – СКА (3:2), 31 октября;

6. «Локомотив» – «Спартак» (3:1), 4 февраля;

7. «Локомотив» – «Салават Юлаев» (4:3 ОТ), 17 ноября;

8. ЦСКА – «Спартак» (2:1), 11 января;

9. СКА – «Салават Юлаев» (4:0), 16 февраля;

10. «Ак Барс» – «Динамо» Москва (5:4), 13 ноября.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
В Ярославле и всей Области с любовью жители относятся к "Локомотиву " с той поры , когда команда называлась "Торпедо " ! Ходят и ветераны болельщики с малыми внуками и молодёжь , болея за команду всей душой и сердцем !
В Ярославле и всей Области с любовью жители относятся к "Локомотиву " с той поры , когда команда называлась "Торпедо " ! Ходят и ветераны болельщики с малыми внуками и молодёжь , болея за команду всей душой и сердцем !
Здесь речь не про "ходят", а про про смотрят по ТВ/интернету.
По факту 6 матчей Локомотива даже не в Топ-10, а в Топ-7
у Ак Барса ТНВ забирает значительную часть аудитории (местный канал), хотя их комментаторов слушать затруднительно
у Ак Барса ТНВ забирает значительную часть аудитории (местный канал), хотя их комментаторов слушать затруднительно
у всех так, региональные каналы забирают местную аудиторию.

тут скорее выборка по тем, кто готов смотреть хоккей за деньги - самая ценная категория с точки зрения бизнеса.
Нытики, несмотрибельно, уныло, сушат и т.д. и т.п. а все смотрят и бабки платят. Мазахисты)))
Материалы по теме
Кубок Гагарина. «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Северсталь» принимает «Торпедо»
сегодня, 14:00Live
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Паньотта о Силаеве: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Цель – приехать к началу лагеря развития в конце июня»
сегодня, 10:36
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Северсталь» принимает «Торпедо»
сегодня, 14:00Live
Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»
сегодня, 14:25
Марченко набрал 200-е очко в НХЛ. У форварда «Коламбуса» 100+100 в 281 игре регулярки
сегодня, 14:14
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
сегодня, 13:59
Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»
сегодня, 13:45
Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
сегодня, 13:23
Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»
сегодня, 13:06
Максим Сушинский: «Не сказал бы, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Его можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке»
сегодня, 12:55
Герман Точилкин: «В раздевалке «Нефтехимика» играют Icegergert, GUF и Баста. Рок не слушаем, только русский рэп! Он заходит, качает!»
сегодня, 12:46
Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»
сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев про Кучерова: «Он не получал достаточного внимания со стороны нашей прессы, но о нем нужно говорить всегда – выдающийся игрок не облюбован журналистами»
22 минуты назад
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
36 минут назад
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
46 минут назад
Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»
58 минут назад
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
сегодня, 13:31
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
