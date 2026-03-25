Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»

Кирилл Марченко: для меня Овечкин – это легенда, любимый игрок.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко на шоу FONtour рассказал, что форвард «Вашингтона » Александр Овечкин был его любимым игроком в детстве.

Марченко поделился мнением об игре Овечкина в разговоре с экс-нападающим «Коламбуса » Никитой Филатовым .

Никита Филатов : Что можешь сказать про Сашу? Ты 4 сезона играешь против него периодически? Ну, какие-то, может быть, особенные вещи? Может быть, не знаю, ты когда рос, он был твоим кумиром, мы у всех спрашиваем.

Кирилл Марченко : Ты же знаешь, что да. Ты еще так спрашиваешь, а у кого он не был кумиром? Мне кажется, у всех.

Никита Филатов : Я могу сказать, что много у кого не был. Есть игроки, которые, например, между Овечкиным и Малкиным выбирают Малкина. Есть, которым больше нравятся Кучеров и Панарин по стилю.

Кирилл Марченко : Это уже молодые. Если мы говорим про мой возраст, у меня всегда был Овечкин любимый, я еще шнурки так же мотал. Желтенькие шнурки у меня были. Короче, я стиль с него слизывал по максимуму.

Никита Филатов : Авторские права заплатил ему?

Кирилл Марченко: Нет, он не знает про это. Ну, в 12-13 лет, да, был таким. Потом какое-то время мне нравился Малкин, но это быстро прошло.

Никита Филатов : Недолго понравился.

Кирилл Марченко : Мне Малкин очень нравится как игрок, но у меня был Овечкин всегда праворукий, я что-то сначала на Малкина, да, Малкин круто, потом Овечкин опять забил 50, я такой, о! Как у всех детей.

Никита Филатов : Ты же по стилю не прям Овечкин.

Кирилл Марченко : Я вообще не Овечкин не по стилю.

Никита Филатов : Ты ближе, в моем понимании, пускай будет к Панарину точно, чем к Овечкину. По сути, скажем так, давай так. Но при этом тебе нравится он.

Кирилл Марченко : Давай так. Мне нравится и Кучеров. Мой стиль игры я не привязываю к игре Овечкина. То есть для меня Овечкин – это легенда, идол, который в полном порядке, который умеет забивать голы, и я не понимаю, как он их забивает.