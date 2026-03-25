  Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»
Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»

Кирилл Марченко: для меня Овечкин – это легенда, любимый игрок.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко на шоу FONtour рассказал, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин был его любимым игроком в детстве.

Марченко поделился мнением об игре Овечкина в разговоре с экс-нападающим «Коламбуса» Никитой Филатовым.

Никита Филатов: Что можешь сказать про Сашу? Ты 4 сезона играешь против него периодически? Ну, какие-то, может быть, особенные вещи? Может быть, не знаю, ты когда рос, он был твоим кумиром, мы у всех спрашиваем.

Кирилл Марченко: Ты же знаешь, что да. Ты еще так спрашиваешь, а у кого он не был кумиром? Мне кажется, у всех.

Никита Филатов: Я могу сказать, что много у кого не был. Есть игроки, которые, например, между Овечкиным и Малкиным выбирают Малкина. Есть, которым больше нравятся Кучеров и Панарин по стилю.

Кирилл Марченко: Это уже молодые. Если мы говорим про мой возраст, у меня всегда был Овечкин любимый, я еще шнурки так же мотал. Желтенькие шнурки у меня были. Короче, я стиль с него слизывал по максимуму.

Никита Филатов: Авторские права заплатил ему?

Кирилл Марченко: Нет, он не знает про это. Ну, в 12-13 лет, да, был таким. Потом какое-то время мне нравился Малкин, но это быстро прошло.

Никита Филатов: Недолго понравился.

Кирилл Марченко: Мне Малкин очень нравится как игрок, но у меня был Овечкин всегда праворукий, я что-то сначала на Малкина, да, Малкин круто, потом Овечкин опять забил 50, я такой, о! Как у всех детей.

Никита Филатов: Ты же по стилю не прям Овечкин.

Кирилл Марченко: Я вообще не Овечкин не по стилю.

Никита Филатов: Ты ближе, в моем понимании, пускай будет к Панарину точно, чем к Овечкину. По сути, скажем так, давай так. Но при этом тебе нравится он.

Кирилл Марченко: Давай так. Мне нравится и Кучеров. Мой стиль игры я не привязываю к игре Овечкина. То есть для меня Овечкин – это легенда, идол, который в полном порядке, который умеет забивать голы, и я не понимаю, как он их забивает.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ютуб-канал FONBET
Давно известно, что хейтеры Овечкина разбираются в хоккее хуже Натальи Кларк. Это не вопрос нравится не нравится, если не нравится игрок - личное дело каждого. Достаточно почитать, что пишут они пишут - на 90% ложь, причём не только в темах Овечкина. Просто аспектом ошиблись. Возможно им подойдёт такой хоккейный контент
https://www.chitai-gorod.ru/product/sdelka-2950921
https://www.chitai-gorod.ru/product/kogda-taet-led-3018271
Материалы по теме
Марченко сделал пас на победный гол в матче с «Флайерс». У него 25+34 в 65 играх
сегодня, 02:40
Марченко о победном буллите с «Филадельфией»: «Замула сказал, что они изучали меня и знают мои приемы. Нужно было найти что-то новое»
15 марта, 14:12
Марченко забросил 100 шайб в НХЛ – в 276 играх. Только Нэш быстрее достиг такой отметки в истории «Коламбуса»
15 марта, 03:46
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»
11 минут назад
Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
33 минуты назад
Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»
50 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 12:00
Максим Сушинский: «Не сказал бы, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Его можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке»
сегодня, 12:55
Герман Точилкин: «В раздевалке «Нефтехимика» играют Icegergert, GUF и Баста. Рок не слушаем, только русский рэп! Он заходит, качает!»
сегодня, 12:46
Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»
сегодня, 12:25
Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»
сегодня, 11:59
6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»
сегодня, 11:55
Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»
сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
25 минут назад
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Назаров о плей-офф: «Судейство находится на высоком уровне. Нет бесконечных просмотров, не замедляется темп игры, стало меньше споров и недовольств»
сегодня, 08:43
Третьяк о матче ЦСКА и СКА: «Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Очень большая ответственность. Оба хорошо работали, был матч достойных соперников»
сегодня, 08:18
20-летний защитник «Оттавы» Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ. У 7-го номера драфта-2024 36 очков и «минус 30» в 56 играх в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 07:58
Рекомендуем