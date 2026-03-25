Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»

Фетисов отреагировал на слова Третьяка о товарищеских матчах.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Владислава Третьяка о товарищеских матчах со сборными США и Канады.

Ранее президент ФХР сообщил , что организация ищет варианты для проведения товарищеских матчей с США и Канадой.

«А зачем это надо канадцам и американцам? Даже у студентов в Канаде и США есть свой сложный календарь. Я не могу комментировать ситуацию, не зная, с кем там ведутся переговоры. Национальная хоккейная лига, по-моему, уже ответила, что у нее есть свой утвержденный календарь. У нас много чего говорят люди, будем ждать.

Если бы я отвечал за это дело, то я бы сказал, возможно это или невозможно. Но это же новостные дела, сначала надо добиться результата, а потом что-то объявлять.

О какой сборной Канады, например, идет речь? Сборной, составленной из игроков Национальной хоккейной лиги , из студентов, из любителей? Ведь сборные Канады и США собирают только на определенные соревнования, например, на Кубок мира или Олимпийские игры.

НХЛ же совсем независимая организация, и интересы клубов играют в ней определяющую роль. В свое время они искали возможности проведения Суперсерий, в которых мы участвовали», – сказал Фетисов.