8

Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»

Фетисов отреагировал на слова Третьяка о товарищеских матчах.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Владислава Третьяка о товарищеских матчах со сборными США и Канады.

Ранее президент ФХР сообщил, что организация ищет варианты для проведения товарищеских матчей с США и Канадой.

«А зачем это надо канадцам и американцам? Даже у студентов в Канаде и США есть свой сложный календарь. Я не могу комментировать ситуацию, не зная, с кем там ведутся переговоры. Национальная хоккейная лига, по-моему, уже ответила, что у нее есть свой утвержденный календарь. У нас много чего говорят люди, будем ждать.

Если бы я отвечал за это дело, то я бы сказал, возможно это или невозможно. Но это же новостные дела, сначала надо добиться результата, а потом что-то объявлять.

О какой сборной Канады, например, идет речь? Сборной, составленной из игроков Национальной хоккейной лиги, из студентов, из любителей? Ведь сборные Канады и США собирают только на определенные соревнования, например, на Кубок мира или Олимпийские игры.

НХЛ же совсем независимая организация, и интересы клубов играют в ней определяющую роль. В свое время они искали возможности проведения Суперсерий, в которых мы участвовали», – сказал Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Уже можно писать рассказ: Как Вячеслав Александрович поссорился с Владиславом Александровичем ?
Да у них какие то давние счеты
А в Лэйк-Плэсиде в 1980 вы какой сборной США проиграли? Составленной из игроков НХЛ?
Это другое! Как вы не понимаете?)))
Поджигайте Слава поджигайте, они "заслужили".
Просто Третьяк ,как обычно ,прокукорекал и выдал желаемое за действительное.
Почему то про катки не рассказал , может забыли спросить ?
американские студенты *можем повторить*
Ответ на поверхности. Соберите сборные из канадцев и американцев ,играющих в КХЛ, устройте международный турнир и будет вам счастье...
