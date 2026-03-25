  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
2

Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»

Зарипов высказался о планах создания ветеранской лиги среди клубов КХЛ.

Экс-капитан «Ак Барса», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался о планах создать ветеранскую лиги среди клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Будем смотреть, на самом деле, мыслей много. Может быть, даже получится создать ветеранский турнир среди клубов КХЛ. Пошагово будем действовать. Хотели провести турнир между трехкратными чемпионами – «Металлургом», ЦСКА и «Ак Барсом», потом решили проводить ветеранские матчи между командами, которые играют друг с другом в плей-офф.

Проба пера была успешной, спасибо челябинцам, что приехали, поддержали нашу идею. Обсуждали там с вице-мэром города, президентом клуба, они сразу заинтересовались.

Дальше будет игра основной команды – наша игра, основной команды – наша игра. Практически тем же составом, возможно, Челябинск усилится. Получили обратную связь, все готовы развивать этот проект, и наш клуб заинтересован», – сказал Зарипов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoДанис Зарипов
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoАк Барс
logoЦСКА
logoМеталлург Мг
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пошагово: заставить правительство найти финансирование, пошить форму на пополневших хоккеистов, выделить самолет, установить оклады и премии. 300-500 млн. на первое время должно хватить.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Зарипов о роли супергероя в церемонии перед игрой «Ак Барса»: «На «Миллениуме» меня в колесе крутили, здесь под потолок подняли. Зрителям понравилось, судя по эмоциям»
вчера, 08:32Видео
Рекомендуем
Главные новости
Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
6 минут назад
Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»
23 минуты назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 12:00
Максим Сушинский: «Не сказал бы, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Его можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке»
34 минуты назад
Герман Точилкин: «В раздевалке «Нефтехимика» играют Icegergert, GUF и Баста. Рок не слушаем, только русский рэп! Он заходит, качает!»
43 минуты назад
Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»
сегодня, 12:25
Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»
сегодня, 11:59
6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»
сегодня, 11:55
Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»
сегодня, 11:37
Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»
сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
52 минуты назад
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Назаров о плей-офф: «Судейство находится на высоком уровне. Нет бесконечных просмотров, не замедляется темп игры, стало меньше споров и недовольств»
сегодня, 08:43
Третьяк о матче ЦСКА и СКА: «Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Очень большая ответственность. Оба хорошо работали, был матч достойных соперников»
сегодня, 08:18
20-летний защитник «Оттавы» Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ. У 7-го номера драфта-2024 36 очков и «минус 30» в 56 играх в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 07:58
Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 21 бросок «Вашингтона». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (7)
сегодня, 07:52
Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)
сегодня, 07:30
Рекомендуем