Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»

Зарипов высказался о планах создания ветеранской лиги среди клубов КХЛ.

Экс-капитан «Ак Барса », пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался о планах создать ветеранскую лиги среди клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Будем смотреть, на самом деле, мыслей много. Может быть, даже получится создать ветеранский турнир среди клубов КХЛ. Пошагово будем действовать. Хотели провести турнир между трехкратными чемпионами – «Металлургом », ЦСКА и «Ак Барсом», потом решили проводить ветеранские матчи между командами, которые играют друг с другом в плей-офф.

Проба пера была успешной, спасибо челябинцам, что приехали, поддержали нашу идею. Обсуждали там с вице-мэром города, президентом клуба, они сразу заинтересовались.

Дальше будет игра основной команды – наша игра, основной команды – наша игра. Практически тем же составом, возможно, Челябинск усилится. Получили обратную связь, все готовы развивать этот проект, и наш клуб заинтересован», – сказал Зарипов.