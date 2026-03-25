  • Третьяк о бане России: «Футболисты могут играть с Латинской Америкой, Африкой. К сожалению, у нас Казахстан и Беларусь. Они хорошие, но мы мало с кем можем играть, с другими будет по 15-20 шайб»
Третьяк высказался касательно отстранения России от турниров.

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что организация ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады.

«Главная задача – вернуть нас на международный уровень. Футболисты могут играть с Латинской Америкой на высоком уровне, африканские страны многие играют.

К сожалению, у нас Казахстан и Беларусь. Они хорошие хоккеисты, но очень мало с кем мы можем играть, с другими странами мы будем по 15-20 шайб забрасывать.
 
Практически пятый год не играем на высоком уровне, это плохо. Нам всегда нужно соревноваться с сильнейшими. Ищем подход, чтобы сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи. Ведем переговоры с международной федерацией, чтоб вернуть нас на международные соревнования, хотя бы молодых ребят», – сказал Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Смотрим»
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
К сожалению, у нас Беларусь и Казахстан). Каково им это слышать, учитывая что только благодаря им существует Красная машина из больного воображения одного дизайнера одежды. Особенно казахам. Они то не забанены и могут играть с кем захотят. Но тем не менее, покорно участвуют в шоу доя мальчика Ромы).
Сами еще приползут и будут просить сыграть.
Наверное.
Но это не точно😄

Мир же многополярный, у вас своя тусовка у запада своя.
Так что со своим друзьями КНДР и КНР играйте.
Ответ Иван Койнов
В тхэквондо, кунг-фу, лапту...☺☺☺
В тхэквондо, кунг-фу, лапту...☺☺☺
Ответ Иван Койнов
Это общемировые соревнования, а не коалиции Эпштейна. С какой стати кто-то должен играть в "своей тусовке"
Это общемировые соревнования, а не коалиции Эпштейна. С какой стати кто-то должен играть в "своей тусовке"
Всмысле пятый год не играете с сильнейшими, а как же матчи с белорусами, которые бьют все невиданные рекорды трансляции
К сожалению у нас хоккеем рулят Третьяк и Ротенберг.
Скоро наступит лето (в южном полушарии - зима)...
Спасибо PU(OO)... ZA ETO.☺
И ЗА БЕЛАРУСЬ С КАЗАХСТАНОМ.
Ну ничего. Скоро Рома поднимет хоккей в Индии, Бразилии, ОАЭ, Дурбане и Таиланде и ИИХФ сами приползут.
стадия принятия
Хоккей - канадский,
футбол ("ногомяч") - английский и американский (NFL),
бейсбол...
Третьяк, придумай что-нибудь, тля...☺
Материалы по теме
Третьяк о матче ЦСКА и СКА: «Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Очень большая ответственность. Оба хорошо работали, был матч достойных соперников»
сегодня, 08:18
Бабаев о заслугах Третьяка: «Строится много катков, все регионы охвачены эпидемией хоккея. У нас второй чемпионат после НХЛ по силе. Уровень хоккея держится, хотя идет изоляция России»
вчера, 21:35
Третьяк о 1000-м голе Овечкина: «Напомнил планете, что лучший хоккеист современности – русский. Россия гордится его успехами, он заслужил любовь своим патриотизмом, открытостью»
23 марта, 19:22
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»
10 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
29 минут назад
Паньотта о Силаеве: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Цель – приехать к началу лагеря развития в конце июня»
53 минуты назад
Летанг стал 9-м защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков за одну франшизу. У него 178+622 в 1226 играх за «Питтсбург»
сегодня, 10:15
Ротенберг о том, нужен ли Fan ID в хоккее: «Государству решать. Этот вопрос стоит задать министерству спорта»
сегодня, 09:34
Шефер сыграл 31:59 в матче с «Чикаго» – рекорд по айстайму для игроков до 20 лет в НХЛ
сегодня, 09:06
Кучеров сделал 80 передач в 4-м сезоне подряд и вышел на 2-е место в истории НХЛ, обойдя Коффи и Орра. Рекорд у Гретцки (13)
сегодня, 08:34
Мичков продлил безголевую серию до 7 матчей (0+4 на отрезке). У него 0 бросков, 1 хит и малый штраф (приукрашивание) за 16:38 против «Коламбуса»
сегодня, 07:20
Капризов без очков в 1-м матче после травмы: 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 21:31 против «Тампы». У него 0+1 в последних 4 играх
сегодня, 06:35
Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)
сегодня, 06:00
Последние новости
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
30 минут назад
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Назаров о плей-офф: «Судейство находится на высоком уровне. Нет бесконечных просмотров, не замедляется темп игры, стало меньше споров и недовольств»
сегодня, 08:43
Третьяк о матче ЦСКА и СКА: «Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Очень большая ответственность. Оба хорошо работали, был матч достойных соперников»
сегодня, 08:18
20-летний защитник «Оттавы» Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ. У 7-го номера драфта-2024 36 очков и «минус 30» в 56 играх в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 07:58
Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 21 бросок «Вашингтона». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (7)
сегодня, 07:52
Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)
сегодня, 07:30
Рекомендуем