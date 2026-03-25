Третьяк о бане России: «Футболисты могут играть с Латинской Америкой, Африкой. К сожалению, у нас Казахстан и Беларусь. Они хорошие, но мы мало с кем можем играть, с другими будет по 15-20 шайб»
Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что организация ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады.
«Главная задача – вернуть нас на международный уровень. Футболисты могут играть с Латинской Америкой на высоком уровне, африканские страны многие играют.
К сожалению, у нас Казахстан и Беларусь. Они хорошие хоккеисты, но очень мало с кем мы можем играть, с другими странами мы будем по 15-20 шайб забрасывать.
Практически пятый год не играем на высоком уровне, это плохо. Нам всегда нужно соревноваться с сильнейшими. Ищем подход, чтобы сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи. Ведем переговоры с международной федерацией, чтоб вернуть нас на международные соревнования, хотя бы молодых ребят», – сказал Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья»
