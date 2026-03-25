Паньотта о Силаеве: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Цель – приехать к началу лагеря развития в конце июня»

Антон Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси».

Инсайдер Дэвид Паньотта сообщил, что Антон Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси».

Срок соглашения 19-летнего защитника с «Торпедо » из Фонбет Чемпионата КХЛ рассчитан до 31 мая.

Силаев был выбран «Девилс» на драфте НХЛ-2024 под 10-м общим номером.

«Его контракт в КХЛ истекает в конце сезона. Сейчас они играют в плей-офф. План в том, чтобы он подписал контракт новичка с «Нью-Джерси », а затем перебрался на нашу сторону океана. Это непростой процесс. Есть много сложностей, связанных с получением визы.

Это займет некоторое время. В зависимости от того, как долго продлится их сезон, будет зависеть и продолжительность этого процесса. Насколько я понимаю, цель «Девилс», игрока и его представителей – оказаться здесь к началу лагеря развития в конце июня после драфта НХЛ. Конец июня, начало июля.

Так что цель состоит в том, чтобы подписать контракт, пройти все эти этапы, чтобы переехать в Северную Америку и затем стать частью лагеря «Девилс», как только пройдет драфт.

Таков график. Все указывает на то, что он подпишет контракт с «Девилс». Вопрос лишь в том, когда закончится его сезон, и сколько времени потребуется после подписания контракта, чтобы добраться сюда», – сказал Паньотта.