  Паньотта о Силаеве: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Цель – приехать к началу лагеря развития в конце июня»
Паньотта о Силаеве: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Цель – приехать к началу лагеря развития в конце июня»

Антон Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси».

Инсайдер Дэвид Паньотта сообщил, что Антон Силаев подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси».

Срок соглашения 19-летнего защитника с «Торпедо» из Фонбет Чемпионата КХЛ рассчитан до 31 мая.

Силаев был выбран «Девилс» на драфте НХЛ-2024 под 10-м общим номером.

«Его контракт в КХЛ истекает в конце сезона. Сейчас они играют в плей-офф. План в том, чтобы он подписал контракт новичка с «Нью-Джерси», а затем перебрался на нашу сторону океана. Это непростой процесс. Есть много сложностей, связанных с получением визы.

Это займет некоторое время. В зависимости от того, как долго продлится их сезон, будет зависеть и продолжительность этого процесса. Насколько я понимаю, цель «Девилс», игрока и его представителей – оказаться здесь к началу лагеря развития в конце июня после драфта НХЛ. Конец июня, начало июля.

Так что цель состоит в том, чтобы подписать контракт, пройти все эти этапы, чтобы переехать в Северную Америку и затем стать частью лагеря «Девилс», как только пройдет драфт.

Таков график. Все указывает на то, что он подпишет контракт с «Девилс». Вопрос лишь в том, когда закончится его сезон, и сколько времени потребуется после подписания контракта, чтобы добраться сюда», – сказал Паньотта.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал Daily Faceoff в YouTube
Антон Силаев
возможные переходы
Дэвид Паньотта
КХЛ
Торпедо
Нью-Джерси
НХЛ
Не готов Антон. 1-2 сезона не помешало бы в Кхл чтобы быть готовым для НХЛ. Тот же Симашев из Локомотива который более уверенно смотрелся в КХЛ игрок ротации в Юте.

Единственное, почему он скорее всего уедет, Исаков не так сильно доверяет молодым
Он доверяет, но если проигрывают конкуренцию, то рановато значит ещё им в КХЛ. Ларионов можно сказать загубил Крутова вызовами в Торпедо. Артамонов тоже сильно подсел после того сезона.
Что он творит в обороне, так его навсегда в третью команду надо,а не в НХЛ. Но в Торпедо почти все такие. Не очень понимаю у кого и как он сейчас выигрывает конкуренцию.
Габариты есть, но в остальном ещё работать нужно много, но если хочет уехать пусть пробует, поболеем за него.
