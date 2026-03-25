Летанг стал 9-м защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков за одну франшизу. У него 178+622 в 1226 играх за «Питтсбург»

Крис Летанг набрал 800-е очко в НХЛ.

Защитник «Питтсбурга » Крис Летанг набрал 800-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ .

Он сделал передачу в матче с «Колорадо» (2:6).

Теперь на его счету 800 (178+622) баллов в 1226 играх в лиге.

Летанг стал девятым защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков в составе одной франшизы.

Ранее это удалось Рэю Бурку (1506 очков с «Бостоном»), Никласу Лидстрему (1142 очка с «Детройтом »), Дени Потвену (1052 очка с «Айлендерс»), Брайану Личу (981 очко с «Рейнджерс»), Бобби Орру (888 очков с «Бостоном»), Ларри Робинсону (883 очка с «Монреалем»), Элу Макиннису (822 очка с «Калгари») и Виктору Хедману (811 очков с «Тампой»).