Летанг стал 9-м защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков за одну франшизу. У него 178+622 в 1226 играх за «Питтсбург»
Крис Летанг набрал 800-е очко в НХЛ.
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг набрал 800-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он сделал передачу в матче с «Колорадо» (2:6).
Теперь на его счету 800 (178+622) баллов в 1226 играх в лиге.
Летанг стал девятым защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков в составе одной франшизы.
Ранее это удалось Рэю Бурку (1506 очков с «Бостоном»), Никласу Лидстрему (1142 очка с «Детройтом»), Дени Потвену (1052 очка с «Айлендерс»), Брайану Личу (981 очко с «Рейнджерс»), Бобби Орру (888 очков с «Бостоном»), Ларри Робинсону (883 очка с «Монреалем»), Элу Макиннису (822 очка с «Калгари») и Виктору Хедману (811 очков с «Тампой»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Зубов- 771 очко
Остальные наши защитники и до 600 очков не добрались😞.