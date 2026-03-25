  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Летанг стал 9-м защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков за одну франшизу. У него 178+622 в 1226 играх за «Питтсбург»
10

Крис Летанг набрал 800-е очко в НХЛ.

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг набрал 800-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он сделал передачу в матче с «Колорадо» (2:6).

Теперь на его счету 800 (178+622) баллов в 1226 играх в лиге.

Летанг стал девятым защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков в составе одной франшизы.

Ранее это удалось Рэю Бурку (1506 очков с «Бостоном»), Никласу Лидстрему (1142 очка с «Детройтом»), Дени Потвену (1052 очка с «Айлендерс»), Брайану Личу (981 очко с «Рейнджерс»), Бобби Орру (888 очков с «Бостоном»), Ларри Робинсону (883 очка с «Монреалем»), Элу Макиннису (822 очка с «Калгари») и Виктору Хедману (811 очков с «Тампой»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoКрис Летанг
logoТампа-Бэй
logoМонреаль
Эл Макиннис
logoВиктор Хедман
logoБобби Орр
logoБостон
logoНХЛ
logoРейнджерс
logoДетройт
Дени Потвен
logoПиттсбург
Ларри Робинсон
logoНиклас Лидстрем
Брайан Лич
logoАйлендерс
logoРэй Бурк
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гончар -798 очков
Зубов- 771 очко
Остальные наши защитники и до 600 очков не добрались😞.
Ответ Дмитрий Травницкий
Это за одну франшизу, а не за карьеру. И у Гончара 811 очков, но за 6 команд. Как раз с Хедманом 19 место делят.
Ответ TalentHead
Спасибо за уточнение. Тем не менее это два наших самых результативных защитника. Остальные далеко позади.
Рекорд Бурка похоже навечно.
Ответ IceDushman
Если Макар будет здоров и никуда из Колорадо переезжать не надумает, то почему б и не замахнуться?
Ответ Самый адовый Крикун
Возможно, но не факт
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
10 марта, 11:16
Капитан «Вегаса» Стоун получил травму верхней части тела в матче с «Питтсбургом». Он 2-й бомбардир команды в сезоне с 60 очками в 43 играх
2 марта, 03:55
«Питтсбург» выложил фото с Кросби, Малкиным и Летангом, поздравив фанатов с Днем святого Валентина
14 февраля, 17:29Фото
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»
19 минут назад
6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»
23 минуты назад
Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»
41 минуту назад
Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»
59 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 11:00
Третьяк о бане России: «Футболисты могут играть с Латинской Америкой, Африкой. К сожалению, у нас Казахстан и Беларусь. Они хорошие, но мы мало с кем можем играть, с другими будет по 15-20 шайб»
сегодня, 10:55
Паньотта о Силаеве: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Цель – приехать к началу лагеря развития в конце июня»
сегодня, 10:36
Ротенберг о том, нужен ли Fan ID в хоккее: «Государству решать. Этот вопрос стоит задать министерству спорта»
сегодня, 09:34
Шефер сыграл 31:59 в матче с «Чикаго» – рекорд по айстайму для игроков до 20 лет в НХЛ
сегодня, 09:06
Кучеров сделал 80 передач в 4-м сезоне подряд и вышел на 2-е место в истории НХЛ, обойдя Коффи и Орра. Рекорд у Гретцки (13)
сегодня, 08:34
Ко всем новостям
Последние новости
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Назаров о плей-офф: «Судейство находится на высоком уровне. Нет бесконечных просмотров, не замедляется темп игры, стало меньше споров и недовольств»
сегодня, 08:43
Третьяк о матче ЦСКА и СКА: «Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Очень большая ответственность. Оба хорошо работали, был матч достойных соперников»
сегодня, 08:18
20-летний защитник «Оттавы» Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ. У 7-го номера драфта-2024 36 очков и «минус 30» в 56 играх в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 07:58
Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 21 бросок «Вашингтона». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (7)
сегодня, 07:52
Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)
сегодня, 07:30
Рекомендуем