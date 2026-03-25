Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках

Дуги Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ.

Защитник «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтон провел 900-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Юбилейной для него стала игра против «Далласа» (6:4).

В этом матче он отметился 2 (1+1) баллами.

Всего Хэмилтон набрал 533 (161+372) очка за 900 игр в НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Дуги сегодня хорош был.
Надеюсь он ещё поможет команде
