Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках

Дуги Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ.

Защитник «Нью-Джерси » Дуги Хэмилтон провел 900-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Юбилейной для него стала игра против «Далласа» (6:4).

В этом матче он отметился 2 (1+1) баллами.

Всего Хэмилтон набрал 533 (161+372) очка за 900 игр в НХЛ .