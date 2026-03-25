Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о будущем нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина .

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего капитана «Кэпиталс» по действующему контракту.

Дэйли также оценил шансы Овечкина (1000 шайб) побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб).

– Как думаете, стоит ли Овечкину продолжить карьеру в НХЛ в следующем сезоне?

– Играть ли Алексу в НХЛ в следующем сезоне или нет – это личное решение, которое, я уверен, он примет вместе со своей семьей. Очевидно, что в НХЛ ему всегда будут рады.

– Как бы вы оценили перспективы Овечкина превзойти второй рекорд Гретцки?

– Способность Овечкина побивать новые рекорды, если он этого захочет, никогда не подвергалась сомнению. Наш опыт работы с Алексом показывает, что он добивается успеха во всем, за что берется, – сказал Дэйли.