  • Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
3

Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»

Заместитель комиссионера НХЛ высказался о будущем Овечкина.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о будущем нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего капитана «Кэпиталс» по действующему контракту.

Дэйли также оценил шансы Овечкина (1000 шайб) побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб).

– Как думаете, стоит ли Овечкину продолжить карьеру в НХЛ в следующем сезоне?

– Играть ли Алексу в НХЛ в следующем сезоне или нет – это личное решение, которое, я уверен, он примет вместе со своей семьей. Очевидно, что в НХЛ ему всегда будут рады.

– Как бы вы оценили перспективы Овечкина превзойти второй рекорд Гретцки?

– Способность Овечкина побивать новые рекорды, если он этого захочет, никогда не подвергалась сомнению. Наш опыт работы с Алексом показывает, что он добивается успеха во всем, за что берется, – сказал Дэйли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
побивать рекорды ? может бить рекорды? Видно что через дипсик переводите а не через чат.гпт
Побивать - это, конечно, сильно👌🏻
Походу придется задержаться еще на годик в Вашингтоне
