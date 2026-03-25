Ротенберг о том, нужен ли Fan ID в хоккее: «Государству решать. Этот вопрос стоит задать министерству спорта»

Ротенберг высказался о возможном введении Fan ID в хоккее.

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров московского «Динамо » Роман Ротенберг высказался о возможном введении Fan ID в хоккее.

– Нужно ли вводить Fan ID в хоккее?

– Этот вопрос стоит задать министерству спорта. Государству решать, нужна ли эта мера в хоккее, – сказал Ротенберг.