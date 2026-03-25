Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»

Зарипов отметил, что глава Татарстана Минниханов очень любит хоккей.

Экс-капитан «Ак Барса », депутат Госсовета Татарстана Данис Зарипов отметил, что глава республики Рустам Минниханов очень любит хоккей.

«Свободное от депутатских обязанностей время уходит на семью. Люблю рыбалку. За три года было много разных мыслей, там поработать, здесь. Пока идет так, как идет.

Развиваю хоккейные проекты, очень хорошая поддержка от нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова. Он всегда поддерживает все, что связано с хоккеем. Какое-то время даже проводим вместе – играем в хоккей, на льду вместе.

Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит и задает вопросы. Бывает, такие вопросы, на которые даже мне сложно ответить. Но надо отвечать.

Он очень любит хоккей, сам играет, поэтому всегда готов его поддержать во всех отношениях. Эту идею он тоже развивает. Вернувшись на лед даже в статусе ветерана, понимаешь, что круче ничего, чем хоккей, быть не может», – сказал Зарипов.