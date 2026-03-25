Шефер сыграл 31:59 в матче с «Чикаго» – рекорд по айстайму для игроков до 20 лет в НХЛ

18-летний защитник «Айлендерс» Шефер сыграл 31:59 против «Чикаго».

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер набрал 52-е очко в сезоне НХЛ.

18-летний канадец сделал передачу в игре против «Чикаго» (3:4). Теперь на его счету 52 (22+30) очка в 72 матчах сезона.

В этой игре он провел на льду 31 минуту 59 секунд, установив рекорд по айстайму для игроков в возрасте до 20 лет в истории НХЛ за все время учета (с сезона-1997/98).

Отметим, что клуб с Лонг-Айленда большую часть матча отыграл с 5 защитниками из-за травмы Энтони Деанджело, отыгравшего только 6 смен (6:09).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Перебор уже, 32 минуты без овера слишком для любого игрока, а для 18-ти летнего тем более, не сломали бы парня.
Ответ Амфитрион
Абсолютно соглашусь. Не раз читал слова великих и просто очень хороших тренеров о работе с молодыми талантами - что первостепенно важно правильно подвести молодого игрока к играм в первой команде, особенно к тем нагрузкам и силовой составляющей хоккея "против мужиков". Потому как легко можно "сломать" неокрепший и растущий организм банально физически перегрузив, что выльется в хронические травмы, либо постоянные проблемы со здоровьем с молодости и любой талантливый игрок может "быстро закончиться", скитаясь по больницам. И такие примеры были (о чём игроки потом и признавались, что их сразу перегрузили по полной и это убило их карьеру). А вот если подождать и грамотно подвести - то и пик будет выше и польза клубу от длительной карьеры с качеством игры высокого уровне - гораздо гораздо бОльшая, чем сиюминутные результаты!
Ответ Амфитрион
Комментарий скрыт
Браво, Андрей! Удивительное спортивное долголетие, именно так надо относиться к своей карьере, чтобы в 45 так играть
Ответ Антоша
Не все поймут, но многие оценят)
Зачем так изматывать молодого парня? Это уже перебор явно.
Ответ Vadzim Kemezh
Комментарий скрыт
А я видел онлайн первую шайбу этого юного товарища в игре с ВК:) Он ещё тогда бросал как не в себе, сейчас посмотрел и правда - 8 раз за матч:)
Только Айлендерс это не помогло, проиграли одной из худших команд Запада в ситуации дикой давки в турнирной таблице Востока.
На фоне Демидов со своими средними 14:00 минут не смотрится вообще ;)
Ответ Serh08
Ну мы оба знаем что сравнивать время глупо :)
Демидов нап. Защи же всегда больше катают. Сейчас смотрю стату сезона и в топ-50 по среднему времени на льду лишь МакДак из нападающих, на 23 месте с 23:02
Плюс, немножко духоты. У Демидова среднее 15:17 в этом сезоне

Понятно что Шефер железно Колдер, но Демидов второй-третий. Я бы даже вторым его сейчас поставил. У Сеннеке на 1 очко больше, зато -13. У Демидова +5. Минут штрафных у Сеннеке больше в 2 раза(26 против 50). Плюс играет 17:31 в среднем. В целом, последние 10 матчей будут интересными между этими двумя по статистике и было бы прикольно если бы они боролись между собой за Колдер. Но тут всё реально понятно
Шефер, конечно, старается и делает все что может, но... Поддержать его в Айлендерс просто некому. Когда результаты команды зависят исключительно от 18-летнего новичка, да ещё и защитника, это ВСЕ говорит о составе команды. Такие команды в плей-офф не выходят.
Такая же ситуация, кстати, и в Сан-Хосе, где есть Селебрини и больше никого. Особенно в защите и в воротах.
И оба ГМ этих команд никак не помогли им перед трейд дадлайном.
Brayden Schenn (9, 2+2=4, -3) и Ondrej Palat (20, 1+3=4, -2) ничем не помогут Айлендерс. Скорее навредять тем, что их контракты будут болтаться в платежке Айлендерс ещё и в следующем сезоне.
Как и Kiefer Sherwood (15, 4+2=6, -8) не поможет Сан-Хосе. И совершенно непонятно, с какого перепугу ему выписали контракт на 4 следующие сезона с cap hit $5,75 млн.
Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
23 марта, 03:40
Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории для защитников-новичков. До рекорда Лича – 1 гол
22 марта, 03:50
Демидов впервые в НХЛ остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 16:14 против «Айлендерс»
22 марта, 03:40
