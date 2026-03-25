Шефер сыграл 31:59 в матче с «Чикаго» – рекорд по айстайму для игроков до 20 лет в НХЛ
18-летний защитник «Айлендерс» Шефер сыграл 31:59 против «Чикаго».
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер набрал 52-е очко в сезоне НХЛ.
18-летний канадец сделал передачу в игре против «Чикаго» (3:4). Теперь на его счету 52 (22+30) очка в 72 матчах сезона.
В этой игре он провел на льду 31 минуту 59 секунд, установив рекорд по айстайму для игроков в возрасте до 20 лет в истории НХЛ за все время учета (с сезона-1997/98).
Отметим, что клуб с Лонг-Айленда большую часть матча отыграл с 5 защитниками из-за травмы Энтони Деанджело, отыгравшего только 6 смен (6:09).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Демидов нап. Защи же всегда больше катают. Сейчас смотрю стату сезона и в топ-50 по среднему времени на льду лишь МакДак из нападающих, на 23 месте с 23:02
Плюс, немножко духоты. У Демидова среднее 15:17 в этом сезоне
Понятно что Шефер железно Колдер, но Демидов второй-третий. Я бы даже вторым его сейчас поставил. У Сеннеке на 1 очко больше, зато -13. У Демидова +5. Минут штрафных у Сеннеке больше в 2 раза(26 против 50). Плюс играет 17:31 в среднем. В целом, последние 10 матчей будут интересными между этими двумя по статистике и было бы прикольно если бы они боролись между собой за Колдер. Но тут всё реально понятно
Такая же ситуация, кстати, и в Сан-Хосе, где есть Селебрини и больше никого. Особенно в защите и в воротах.
И оба ГМ этих команд никак не помогли им перед трейд дадлайном.
Brayden Schenn (9, 2+2=4, -3) и Ondrej Palat (20, 1+3=4, -2) ничем не помогут Айлендерс. Скорее навредять тем, что их контракты будут болтаться в платежке Айлендерс ещё и в следующем сезоне.
Как и Kiefer Sherwood (15, 4+2=6, -8) не поможет Сан-Хосе. И совершенно непонятно, с какого перепугу ему выписали контракт на 4 следующие сезона с cap hit $5,75 млн.