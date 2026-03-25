Шефер сыграл 31:59 в матче с «Чикаго» – рекорд по айстайму для игроков до 20 лет в НХЛ

18-летний защитник «Айлендерс» Шефер сыграл 31:59 против «Чикаго».

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер набрал 52-е очко в сезоне НХЛ.

18-летний канадец сделал передачу в игре против «Чикаго» (3:4). Теперь на его счету 52 (22+30) очка в 72 матчах сезона.

В этой игре он провел на льду 31 минуту 59 секунд, установив рекорд по айстайму для игроков в возрасте до 20 лет в истории НХЛ за все время учета (с сезона-1997/98).

Отметим, что клуб с Лонг-Айленда большую часть матча отыграл с 5 защитниками из-за травмы Энтони Деанджело, отыгравшего только 6 смен (6:09).