Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках

Адам Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ.

Защитник «Сиэтла » Адам Ларссон провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Юбилейной для него стала игра против «Флориды» (4:5 Б).

В этом матче он отметился передачей.

Всего Ларссон набрал 261 (57+204) очко за 1000 игр в НХЛ .