Назаров о плей-офф: «Судейство находится на высоком уровне. Нет бесконечных просмотров, не замедляется темп игры, стало меньше споров и недовольств»

Андрей Назаров высказался о судействе в матчах Кубка Гагарина-2026.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров высказался о судействе в первых матчах Кубка Гагарина-2026.

«Старт плей-офф КХЛ порадовал интересными матчами. Отдельно хочу отметить качество показа и картинку по федеральному спортивному ТВ. Появилось много ярких повторов, камер, хоккей можно увидеть с разных ракурсов.

Важно и то, что на высоком уровне находится судейство. Нет бесконечных просмотров эпизодов, не замедляется темп игры, стало меньше постоянных споров и недовольств. Хочется обойтись без судейских скандалов и дальше.

Конечно, большую роль в итоговом успехе команд играют вратари, фактор их надежности является одним из ключевых. И, разумеется, отдельно стоит отметить самоотверженность и самопожертвование игроков. Каждый заблокированный бросок может стать решающим и гарантировать успех не только в отдельно взятой встрече, но и во всей серии. Никаких случайностей в розыгрыше Кубка Гагарина не бывает», – сказал Назаров.

Скандальный гол «Трактора»: отменили, засчитали, а потом опять отменили

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
судьи
logoАндрей Назаров
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
телевидение
а где абзац про сплочение вокруг лидера?
это какой-то ненастоящий Назаров, фейк-ньюс на спортсе😆
Перестали судей ронять на лед. Вот, что животворящие штрафы делают!!!
Как правило нытье со второго раунда начинается!
Если бы Назаров смотрел КХЛ, в частности плей-офф!! Сколько минут было затрачено на просмотр гола "Трактора" в Казани судьями?
Скандалов нет, потомучто рты закрывают деньгами! Ты хоть игры то смотрел, чтобы говорить?12 минутный просмотр взятия ворот в игре АК Барс - Трактор??? - Нет это другое.
Про картинку. Как не умели показывать, так и не умеют. Судейство? Да на высшем уровне))). В Казани не дадут соврать. Да и сыграли только по одному матчу. Так что все впереди. Я почему то уверен что с судьями все гладко не пройдет.
Назарову стоило ещё добавить: "Честно-честно, всё так и есть, мне Наполеон из 6-ой палаты рассказывал". (сарказм)
