Кучеров сделал 80 передач в 4-м сезоне подряд и вышел на 2-е место в истории НХЛ, обойдя Коффи и Орра. Рекорд у Гретцки (13)
Кучеров в 4-й раз подряд достиг отметки 80 передач за сезон.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 80 передач за сезон-2025/26.
Он сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3).
На счету 32-летнего россиянина стало 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров.
Кучеров достиг отметки 80 результативных передач в 4-м сезоне подряд.
Он превзошел достижения Пола Коффи (3 чемпионата подряд с 1983/84 по 1985/86) и Бобби Орра (3 с 1969/70 по 1971/72) по числу сезонов подряд с 80 и более передачами, заняв чистое 2-е место в истории НХЛ.
На 1-м месте идет Уэйн Гретцки (13 с 1979/80 по 1991/92).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Гордость нашего хоккея
Майкопский гений в поряде
Кучеров великий мастерюга! 💪👍
Хохма будет, если Куч возьмет арт, бигмак возьмет ришар, а харт и маку отдавать нельзя, из за низкой полезности. И селебрини в плов не выскочит. ..И кому тогда эти профанаторы отдадут этот бесполезный приссс?))))
Хохма будет, если Куч возьмет арт, бигмак возьмет ришар, а харт и маку отдавать нельзя, из за низкой полезности. И селебрини в плов не выскочит. ..И кому тогда эти профанаторы отдадут этот бесполезный приссс?))))
Если Никита заберет Арт , то Харт с Тедом его 100%
Если Никита заберет Арт , то Харт с Тедом его 100%
Да ихние профанаторы недавно опять крутили вертели, "рассуждали" о шансах на харт. Якобы "одной результативности мало". Ищут отмазку не вручать Кучу
Фантастический результат, но обошел он двух защитников, что не менее феноменально!
Кучеров чистое 2-е место, есть потенциал.
Гретцки в этой номинации пока недостижим
Жесть. Я даже в NHL 96 такую стату набить не мог. Хорош!
Последнее время Кучеров на Овечкина стал похож, тем что как не новость, так какой-то рекорд
Команда и тренер молодцы. Миннесота прикрыла Кучерова, но забивать стали другие. У команды есть план Б для плей-офф. И Никите проще, когда не все внимание соперников приковано к нему.
