  Кучеров сделал 80 передач в 4-м сезоне подряд и вышел на 2-е место в истории НХЛ, обойдя Коффи и Орра. Рекорд у Гретцки (13)
Кучеров сделал 80 передач в 4-м сезоне подряд и вышел на 2-е место в истории НХЛ, обойдя Коффи и Орра. Рекорд у Гретцки (13)

Кучеров в 4-й раз подряд достиг отметки 80 передач за сезон.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 80 передач за сезон-2025/26.

Он сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3).

На счету 32-летнего россиянина стало 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров.

Он превзошел достижения Пола Коффи (3 чемпионата подряд с 1983/84 по 1985/86) и Бобби Орра (3 с 1969/70 по 1971/72) по числу сезонов подряд с 80 и более передачами, заняв чистое 2-е место в истории НХЛ.

На 1-м месте идет Уэйн Гретцки (13 с 1979/80 по 1991/92).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Гордость нашего хоккея
Майкопский гений в поряде
Кучеров великий мастерюга! 💪👍
Хохма будет, если Куч возьмет арт, бигмак возьмет ришар, а харт и маку отдавать нельзя, из за низкой полезности. И селебрини в плов не выскочит. ..И кому тогда эти профанаторы отдадут этот бесполезный приссс?))))
Если Никита заберет Арт , то Харт с Тедом его 100%
Да ихние профанаторы недавно опять крутили вертели, "рассуждали" о шансах на харт. Якобы "одной результативности мало". Ищут отмазку не вручать Кучу
Фантастический результат, но обошел он двух защитников, что не менее феноменально!
Кучеров чистое 2-е место, есть потенциал.
Гретцки в этой номинации пока недостижим
Жесть. Я даже в NHL 96 такую стату набить не мог. Хорош!
Последнее время Кучеров на Овечкина стал похож, тем что как не новость, так какой-то рекорд
Команда и тренер молодцы. Миннесота прикрыла Кучерова, но забивать стали другие. У команды есть план Б для плей-офф. И Никите проще, когда не все внимание соперников приковано к нему.
Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)
сегодня, 06:00
сегодня, 06:00
Кучеров – 4-й игрок в истории НХЛ с 5 или более сезонами с 80+ ассистами. Он сравнялся с Орром, выше только Гретцки (14) и Лемье (6)
сегодня, 04:50
сегодня, 04:50
Макдэвид дважды забил «Юте» и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 118 очков против 120. У Никиты 2 матча в запасе
сегодня, 04:30
сегодня, 04:30
Кубок Гагарина. «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Северсталь» принимает «Торпедо»
сегодня, 14:00Live
Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»
сегодня, 14:25
Марченко набрал 200-е очко в НХЛ. У форварда «Коламбуса» 100+100 в 281 игре регулярки
сегодня, 14:14
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
сегодня, 13:59
Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»
сегодня, 13:45
Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
сегодня, 13:23
Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»
сегодня, 13:06
Максим Сушинский: «Не сказал бы, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Его можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке»
сегодня, 12:55
Герман Точилкин: «В раздевалке «Нефтехимика» играют Icegergert, GUF и Баста. Рок не слушаем, только русский рэп! Он заходит, качает!»
сегодня, 12:46
Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»
сегодня, 12:25
Дементьев про Кучерова: «Он не получал достаточного внимания со стороны нашей прессы, но о нем нужно говорить всегда – выдающийся игрок не облюбован журналистами»
26 минут назад
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
40 минут назад
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
50 минут назад
Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»
сегодня, 14:36
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
сегодня, 13:31
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
