Кучеров сделал 80 передач в 4-м сезоне подряд и вышел на 2-е место в истории НХЛ, обойдя Коффи и Орра. Рекорд у Гретцки (13)

Кучеров в 4-й раз подряд достиг отметки 80 передач за сезон.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров достиг отметки 80 передач за сезон-2025/26.

Он сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3).

На счету 32-летнего россиянина стало 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров.

Кучеров достиг отметки 80 результативных передач в 4-м сезоне подряд.

Он превзошел достижения Пола Коффи (3 чемпионата подряд с 1983/84 по 1985/86) и Бобби Орра (3 с 1969/70 по 1971/72) по числу сезонов подряд с 80 и более передачами, заняв чистое 2-е место в истории НХЛ.

На 1-м месте идет Уэйн Гретцки (13 с 1979/80 по 1991/92).