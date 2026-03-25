Третьяк о матче ЦСКА и СКА: «Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Очень большая ответственность. Оба хорошо работали, был матч достойных соперников»

Третьяк высказался об игре вратарей ЦСКА и СКА в плей-офф.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об игре вратарей ЦСКА и СКА в первом матче серии плей-офф.

ЦСКА обыграл СКА во втором овертайме со счетом 3:2. Вратарь клуба из Санкт-Петербурга Артемий Плешков отразил 43 из 46 бросков, его визави Дмитрий Гамзин – 30 из 32.

«Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Поэтому тут очень большая ответственность.

Оба вратаря хорошо работали, матч был достойных соперников, держал болельщиков в напряжении.

Хотя ЦСКА в территориальном плане больше имел шансов, но в заключительные моменты его игроки не попадали по воротам. А СКА показал хорошую игру в атаке и обороне, поэтому нас ждет интересный матч», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Третьяк.

Следующий матч серии состоится 25 марта.