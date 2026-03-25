  • Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 21 бросок «Вашингтона». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (7)
Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне.

Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:0). 

25-летний канадец отразил 21 бросок и был признан второй звездой встречи. Матч на ноль стал для него 6-м в сезоне – больше в лиге только у Ильи Сорокина из «Айлендерс» (7 в 46 играх). 

У Хофера в текущем сезоне 38 игр и 18 побед при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,57. 

Отметим, что другой вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон, выступавший на Олимпиаде за сборную Канады, в 37 матчах в сезоне записал в актив 11 побед (1 шатаут) при 87,2% сэйвов и КН 3,40. 

Клубный рекорд «Блюз» по числу шатаутов за один сезон принадлежит Брайану Эллиотту (2011/12, 9). Второе место у Глена Холла (1968/69, 8), третье делят Роман Турек (1999/00, 7) и Ярослав Галак (2010/11, 7). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В чистую выигрывает конкуренцию.
Хотя старт был у него, не менее ужасный
явный стартер на следующий сезон! Биню можно обменивать. хоть к нему и прикипели фаны СЛБ ( и я в том числе), но жизнь требует движения вперед !!!
Герман Точилкин: «В раздевалке «Нефтехимика» играют Icegergert, GUF и Баста. Рок не слушаем, только русский рэп! Он заходит, качает!»
6 минут назад
Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»
27 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
52 минуты назад
Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»
53 минуты назад
6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»
57 минут назад
Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»
сегодня, 11:37
Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»
сегодня, 11:19
Третьяк о бане России: «Футболисты могут играть с Латинской Америкой, Африкой. К сожалению, у нас Казахстан и Беларусь. Они хорошие, но мы мало с кем можем играть, с другими будет по 15-20 шайб»
сегодня, 10:55
Паньотта о Силаеве: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Цель – приехать к началу лагеря развития в конце июня»
сегодня, 10:36
Летанг стал 9-м защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков за одну франшизу. У него 178+622 в 1226 играх за «Питтсбург»
сегодня, 10:15
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
15 минут назад
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Назаров о плей-офф: «Судейство находится на высоком уровне. Нет бесконечных просмотров, не замедляется темп игры, стало меньше споров и недовольств»
сегодня, 08:43
Третьяк о матче ЦСКА и СКА: «Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Очень большая ответственность. Оба хорошо работали, был матч достойных соперников»
сегодня, 08:18
20-летний защитник «Оттавы» Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ. У 7-го номера драфта-2024 36 очков и «минус 30» в 56 играх в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 07:58
Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)
сегодня, 07:30
