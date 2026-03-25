Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 21 бросок «Вашингтона». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (7)

Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне.

Вратарь «Сент-Луиса » Джоэл Хофер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:0).

25-летний канадец отразил 21 бросок и был признан второй звездой встречи. Матч на ноль стал для него 6-м в сезоне – больше в лиге только у Ильи Сорокина из «Айлендерс» (7 в 46 играх).

У Хофера в текущем сезоне 38 игр и 18 побед при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,57.

Отметим, что другой вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон , выступавший на Олимпиаде за сборную Канады, в 37 матчах в сезоне записал в актив 11 побед (1 шатаут) при 87,2% сэйвов и КН 3,40.

Клубный рекорд «Блюз» по числу шатаутов за один сезон принадлежит Брайану Эллиотту (2011/12, 9). Второе место у Глена Холла (1968/69, 8), третье делят Роман Турек (1999/00, 7) и Ярослав Галак (2010/11, 7).