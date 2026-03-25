20-летний защитник «Оттавы» Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ. У 7-го номера драфта-2024 36 очков и «минус 30» в 56 играх в АХЛ в этом сезоне

20-летний защитник «Оттавы» Картер Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ.

Защитник «Оттавы» Картер Якемчук забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:2).

20-летний канадец, для которого игра стала дебютной в лиге, завершил встречу с полезностью «+2» и был признан первой звездой.

До него только 2 защитника в истории «Сенаторс» забивали в первом же матче – Уэйд Редден (1996) и Максим Лажуа (2018).

Отметим, что нынешний сезон стал для 7-го номера драфта НХЛ-2024 первым в профессиональном хоккее. В 56 играх за «Бельвиль » в АХЛ он набрал 36 (10+26) баллов при полезности «минус 30» и 30 минутах штрафа.

Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ