  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
5

20-летний защитник «Оттавы» Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ. У 7-го номера драфта-2024 36 очков и «минус 30» в 56 играх в АХЛ в этом сезоне

20-летний защитник «Оттавы» Картер Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ.

Защитник «Оттавы» Картер Якемчук забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:2). 

20-летний канадец, для которого игра стала дебютной в лиге, завершил встречу с полезностью «+2» и был признан первой звездой. 

До него только 2 защитника в истории «Сенаторс» забивали в первом же матче – Уэйд Редден (1996) и Максим Лажуа (2018). 

Отметим, что нынешний сезон стал для 7-го номера драфта НХЛ-2024 первым в профессиональном хоккее. В 56 играх за «Бельвиль» в АХЛ он набрал 36 (10+26) баллов при полезности «минус 30» и 30 минутах штрафа. 

Защитник «Оттавы» Шабо травмировал руку с «Рейнджерс» и выбыл на неопределенный срок. У него 31 очко в 55 матчах сезона НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoОттава
logoАХЛ
logoНХЛ
logoКартер Якемчук
logoБельвиль
logoУэйд Редден
logoМаксим Лажуа
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня вроде еще Фронделл дебютировал. 0+1 вроде сделал
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем