Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)

Коннор Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:2).

Первый гол стал для 29-летнего канадца 400-м в рамках регулярок лиги, второй позволил набрать 1200-е очко.

На счету Макдэвида 1200 (401+799) баллов в 784 играх в рамках регулярок лиги. Он стал 5-м игроком в истории «Ойлерс», достигшим отметки 400 шайб.

Выше идут Уэйн Гретцки (583 гола в 696 играх), Яри Курри (474 в 754), Леон Драйзайтль (434 в 855) и Гленн Андерсон (417 в 845).

Макдэвид набрал 1200 очков в регулярках НХЛ – за 784 матча. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли этой отметки