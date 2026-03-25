  • Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)
Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)

Коннор Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:2).

Первый гол стал для 29-летнего канадца 400-м в рамках регулярок лиги, второй позволил набрать 1200-е очко. 

На счету Макдэвида 1200 (401+799) баллов в 784 играх в рамках регулярок лиги. Он стал 5-м игроком в истории «Ойлерс», достигшим отметки 400 шайб. 

Выше идут Уэйн Гретцки (583 гола в 696 играх), Яри Курри (474 в 754), Леон Драйзайтль (434 в 855) и Гленн Андерсон (417 в 845). 

Макдэвид набрал 1200 очков в регулярках НХЛ – за 784 матча. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли этой отметки

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Ну какой Гретцки? Курри и Драйз его ориентиры. Вот с кем надо сравнивать.
И то он значительно уступает графику Яри.
Ответ ЭЮЯ
Ну какой Гретцки? Курри и Драйз его ориентиры. Вот с кем надо сравнивать. И то он значительно уступает графику Яри.
Так осталось всего 183 гола, это на 5-6 сезонов и он закроет рекорд. Опять же если останется и скорее Драйз будет повыше
Ответ Lanayaap
Так осталось всего 183 гола, это на 5-6 сезонов и он закроет рекорд. Опять же если останется и скорее Драйз будет повыше
Не, ну понятно, что он МОЖЕТ закрыть, если ничего не изменится, но я бы не исключал вероятность его обмена, более того, не исключаю и западения результативности по голам, ведь он никогда снайпером не был. Так что, как там оно будет, покажет только время. Гретцки после того, как 700 набил, ему понадобилось почти столько же лет, чтобы сделать ещё 200-
До Курри доберется или нет интересно 🤔
Ответ Kazanest
До Курри доберется или нет интересно 🤔
вообще неинтересно. интересно, наберет ли 2к очков и выиграет ли кс. плюс сможет ли побить рекорд грецки в по
Ответ Иван Терпеливый
вообще неинтересно. интересно, наберет ли 2к очков и выиграет ли кс. плюс сможет ли побить рекорд грецки в по
Я имел ввиду в составе Эдмонтона, всё идёт к тому, что осталось 2 года
