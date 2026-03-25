Мичков продлил безголевую серию до 7 матчей (0+4 на отрезке). У него 0 бросков, 1 хит и малый штраф (приукрашивание) за 16:38 против «Коламбуса»
Матвей Мичков продлил безголевую серию до 7 матчей (0+4 на отрезке).
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:3).
В 69 играх в этом сезоне на счету 21-летнего россиянина 37 (16+21) очков при полезности «минус 8». Текущая безголевая серия – 7 матчей (0+4 на отрезке).
Сегодня Мичков (16:38 – пятое время среди форвардов «Флайерс», 1:17 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.
Он остался без бросков в створ (1 попытка броска была заблокирована), применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф за приукрашивание.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
За приукрашивание какие оценки от судей получил? 6.0 или 0+2?
Слабый сезон у Матвея. И винить в этом только самого Мичкова я бы не стала. Абсолютно так и не поняла ЧТО конкретно вы хотите от парня? Этот вопрос к руководству и тренерскому штабу команды? Все вводные за парня были известны ещё до выбора на драфте, и уж если вы решились его выбрать да ещё и так высоко, то должно же было быть хоть представление КАК его развивать. Ни подхода к парню не нашли, ни развивать его сильные стороны не стали, ни доверять парню, ни партнёров толковых. В чём стратегия то? Разобрать его, переломать до заводских настроек и слепить абы что подходящее для "бей - беги" хоккея лётчиков? Миссия провалена. Я бы поняла если бы была реальная перспектива на ПО и пошуметь там, но ведь это не так. В чём стратегия назначения Токкета? Дать результат? Ну не даст он его вот с этими дровосеками. И Мичков явно не вписывается в его видение в его концепцию игры команды, не тот формат. И в глаза бросается, что не всё ладно у Матвея и со "старожилами", костяком команды. Нет будущего у Мичкова в Филах, в который раз повторюсь. А в свете того КАК теперь выглядит парень, в глазах всей НХЛ... боюсь, что он вообще никому нужен уже не будет. Вот мне кажется, в Вашингтон без Овечкина, Мичков бы вписался, очень даже. Команда без Ови уйдёт в фазу перестройки (хоть частично она уже и идёт). И вот в такой команде, где не будет ожиданий "здесь и сейчас", где есть молодой талантливый тренер, и где есть молодые талантливые ребята в системе клуба, вот там бы можно было попробовать дать поиграть Мичкову в хоккей более креативный. А в данный момент никаких радужных перспектив для Матвея в НХЛ не видно. Ещё одна такая предсезонная подготовка и карьера будет окончательно загублена, не успев даже начаться. Можно хоть каждое утро смотрясь в зеркало повторять "Я самый талантливый, я гений хоккея", но парню нужно перестать летать в облаках, и начать пахать пахать и пахать. Вера в то, что он может, у меня по прежнему есть.
с Токкетом по-другому вряд ли будет у Мичкова
Молодец Мичков, в тех же 7 матчах у Марченко 3 очка (1+2), а у тебя 4. . Ещё и новость о тебе написали, красава)
