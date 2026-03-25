Мичков продлил безголевую серию до 7 матчей (0+4 на отрезке). У него 0 бросков, 1 хит и малый штраф (приукрашивание) за 16:38 против «Коламбуса»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (2:3).

В 69 играх в этом сезоне на счету 21-летнего россиянина 37 (16+21) очков при полезности «минус 8». Текущая безголевая серия – 7 матчей (0+4 на отрезке).

Сегодня Мичков (16:38 – пятое время среди форвардов «Флайерс», 1:17 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.

Он остался без бросков в створ (1 попытка броска была заблокирована), применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф за приукрашивание.