Чернышов сделал ассист в 1-м матче за «Сан-Хосе» после сотрясения. У него 12 очков в 17 играх в сезоне НХЛ

Игорь Чернышов сделал ассист в 1-м матче за «Сан-Хосе» после сотрясения.

Форвард «Сан-Хосе » Игорь Чернышов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (3:6).

20-летний россиянин вернулся в состав «Шаркс» после пропуска 4 игр из-за сотрясения мозга, полученного в матче с «Монреалем».

На счету нападающего стало 12 (3+9) очков в 17 играх в текущем сезоне НХЛ при полезности «+1». В АХЛ за «Барракуду» он провел 41 игру и набрал 33 (13+20) балла.

Сегодня Чернышов (16:00, 0:35 – в большинстве) был заявлен на игру в первом звене с Макклином Селебрини и Уиллом Смитом.

Он завершил встречу с полезностью «минус 1», отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом, а также получил малый штраф.