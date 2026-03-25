Чернышов сделал ассист в 1-м матче за «Сан-Хосе» после сотрясения. У него 12 очков в 17 играх в сезоне НХЛ
Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:6).
20-летний россиянин вернулся в состав «Шаркс» после пропуска 4 игр из-за сотрясения мозга, полученного в матче с «Монреалем».
На счету нападающего стало 12 (3+9) очков в 17 играх в текущем сезоне НХЛ при полезности «+1». В АХЛ за «Барракуду» он провел 41 игру и набрал 33 (13+20) балла.
Сегодня Чернышов (16:00, 0:35 – в большинстве) был заявлен на игру в первом звене с Макклином Селебрини и Уиллом Смитом.
Он завершил встречу с полезностью «минус 1», отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом, а также получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В следующем сезоне может за колдер побороться, очень сильный игрок! (главное в этом 25+ игр не сыграть)
