  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чернышов сделал ассист в 1-м матче за «Сан-Хосе» после сотрясения. У него 12 очков в 17 играх в сезоне НХЛ
1

Игорь Чернышов сделал ассист в 1-м матче за «Сан-Хосе» после сотрясения.

Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:6). 

20-летний россиянин вернулся в состав «Шаркс» после пропуска 4 игр из-за сотрясения мозга, полученного в матче с «Монреалем». 

На счету нападающего стало 12 (3+9) очков в 17 играх в текущем сезоне НХЛ при полезности «+1». В АХЛ за «Барракуду» он провел 41 игру и набрал 33 (13+20) балла. 

Сегодня Чернышов (16:00, 0:35 – в большинстве) был заявлен на игру в первом звене с Макклином Селебрини и Уиллом Смитом.

Он завершил встречу с полезностью «минус 1», отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом, а также получил малый штраф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoНэшвилл
logoСан-Хосе
logoИгорь Чернышов
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
В следующем сезоне может за колдер побороться, очень сильный игрок! (главное в этом 25+ игр не сыграть)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Капризов без очков в 1-м матче после травмы: 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 21:31 против «Тампы». У него 0+1 в последних 4 играх
49 минут назад
Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)
сегодня, 06:00
Зуб вступил в драку с Дебринкетом в концовке матча «Оттавы» и «Детройта». Ранее защитник набрал 25-е очко в сезоне, повторив личный рекорд
сегодня, 05:46Видео
Бобровский вышел на 7-е место по победам в истории НХЛ (455), обогнав Джозефа. У идущего 6-м Лундквиста их 459 – рекорд для вратарей из Европы
сегодня, 05:22
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 05:10
Макдэвид набрал 1200 очков в регулярках НХЛ – за 784 матча. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли этой отметки
сегодня, 04:58
Кучеров – 4-й игрок в истории НХЛ с 5 или более сезонами с 80+ ассистами. Он сравнялся с Орром, выше только Гретцки (14) и Лемье (6)
сегодня, 04:50
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», «Тампа» забросила 6 шайб «Миннесоте», «Питтсбург» пропустил 6 голов от «Колорадо», «Эдмонтон» победил «Юту»
сегодня, 04:40
Макдэвид дважды забил «Юте» и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 118 очков против 120. У Никиты 2 матча в запасе
сегодня, 04:30
Чинахов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд в НХЛ. У него 26 очков в 33 играх за «Питтсбург»
сегодня, 04:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Мичков продлил безголевую серию до 7 матчей (0+4 на отрезке). У него 0 бросков, 1 хит и малый штраф (приукрашивание) за 16:38 против «Коламбуса»
4 минуты назад
«Нэшвилл» выиграл 5 матчей подряд и закрепился в зоне плей-офф на Западе. У команды Брюнетта разница шайб «минус 20»
34 минуты назад
Василевский отразил 20 из 23 бросков «Миннесоты» – 4-я победа подряд. Андрей лидирует в НХЛ по выигранным матчам в сезоне (34)
59 минут назад
«Оттава» выиграла 4 матча подряд и 15 из последних 20. Команда Грина вошла в зону плей-офф на Востоке впервые с декабря
сегодня, 05:58
59-летний Морис – 2-й главный тренер в истории НХЛ с 2000+ матчей в регулярках. Рекорд у Боумэна (2141)
сегодня, 05:34
Свечников сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 25+36 в 71 игре
сегодня, 02:53
Марченко сделал пас на победный гол в матче с «Флайерс». У него 25+34 в 65 играх
сегодня, 02:40
Бобровский отбил 22 из 26 бросков «Сиэтла» и 3 буллита из 3 в серии. Победа – 26-я в 48 матчах
сегодня, 02:27
Михеев забил 14-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 28 очков в 66 играх
сегодня, 01:58Видео
Гендиректор ФХР: «Человеческий контакт есть со всеми федерациями, кроме Канады – у них сменилось руководство после скандала с молодежкой»
сегодня, 01:45
Рекомендуем