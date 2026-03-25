«Нэшвилл» выиграл 5 матчей подряд и закрепился в зоне плей-офф на Западе. У команды Брюнетта разница шайб «минус 20»

«Нэшвилл» выиграл 5 матчей подряд и закрепился в зоне плей-офф на Западе.

«Нэшвилл » обыграл «Сан-Хосе » (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для «Предаторс» 5-й подряд. По 3 очка набрали форварды Филип Форсберг (1+2) и Джонатан Маршессо (0+3).

С 77 очками в 71 игре команда под руководством Эндрю Брюнетта закрепилась на второй позиции wild card в Западной конференции, опережая «Лос-Анджелес » (74 в 71) на 3 очка, «Сиэтл» (72 в 70) и «Виннипег » (72 в 71) – на 5.

Отметим, что у клуба из Теннесси отрицательная разница шайб («минус 20»), как и у его ближайших конкурентов за место в плей-офф. У «Кингс» она составляет «минус 27», у «Кракена» – «минус 18», у «Джетс» – «минус 17».