Капризов без очков в 1-м матче после травмы: 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 21:31 против «Тампы». У него 0+1 в последних 4 играх

Кирилл Капризов остался без очков в первом матче после травмы.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (3:6).

28-летний россиянин вернулся в состав «Уайлд» после пропуска 2 игр из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне у нападающего 80 (38+42) очков в 70 играх при полезности «+7». При этом в последних 4 играх – только 1 (0+1) балл.

Сегодня Кирилл (21:31, 2:41 – в большинстве, 0:50 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1», 2 бросками в створ и 2 потерями.