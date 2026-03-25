Капризов без очков в 1-м матче после травмы: 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 21:31 против «Тампы». У него 0+1 в последних 4 играх
Кирилл Капризов остался без очков в первом матче после травмы.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:6).
28-летний россиянин вернулся в состав «Уайлд» после пропуска 2 игр из-за травмы нижней части тела.
В текущем сезоне у нападающего 80 (38+42) очков в 70 играх при полезности «+7». При этом в последних 4 играх – только 1 (0+1) балл.
Сегодня Кирилл (21:31, 2:41 – в большинстве, 0:50 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1», 2 бросками в створ и 2 потерями.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У того же Меттьюса 13.250 ЗП ))) и меньше очка за матч
Но конечно это другое )
Тем более наверняка еще будут пропуски перед плей-офф.