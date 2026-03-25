  • Капризов без очков в 1-м матче после травмы: 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 21:31 против «Тампы». У него 0+1 в последних 4 играх
Капризов без очков в 1-м матче после травмы: 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 21:31 против «Тампы». У него 0+1 в последних 4 играх

Кирилл Капризов остался без очков в первом матче после травмы.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:6). 

28-летний россиянин вернулся в состав «Уайлд» после пропуска 2 игр из-за травмы нижней части тела. 

В текущем сезоне у нападающего 80 (38+42) очков в 70 играх при полезности «+7». При этом в последних 4 играх – только 1 (0+1) балл.

Сегодня Кирилл (21:31, 2:41 – в большинстве, 0:50 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1», 2 бросками в створ и 2 потерями. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
80 очков в 70 матчах и это самый дорогой игрок в лиге
80 очков в 70 матчах и это самый дорогой игрок в лиге
Это рвач. Кудрявому главное не трофеи, а условия жизни. А Капризову главное не трофеи, а бабло. Пока что по карьере он работает на все 100% по этому направлению. Сначала ЦэСКА доил, а теперь и Соту.
80 очков в 70 матчах и это самый дорогой игрок в лиге
У него 9лямов в этом сезоне ЗП
У того же Меттьюса 13.250 ЗП ))) и меньше очка за матч

Но конечно это другое )
И в этом без 100 о. будет
И в этом без 100 о. будет
Это на удачу. Тут же приводили статистику, что стоочковые игроки не выигрывают бидон😏
Это еще просто старый контракт действует. Со следующего сезона начнет набирать в соответствии с оплатой
20 очков за 10 оставшихся игр - слишком сложно, снова не будет 100 очков за сезон.
Тем более наверняка еще будут пропуски перед плей-офф.
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Кучеров – выдающийся игрок, недостаточно оцененный у нас с точки зрения медийности. Он красиво играет в советский хоккей»
4 минуты назад
6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»
8 минут назад
Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»
26 минут назад
Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»
44 минуты назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 11:00
Третьяк о бане России: «Футболисты могут играть с Латинской Америкой, Африкой. К сожалению, у нас Казахстан и Беларусь. Они хорошие, но мы мало с кем можем играть, с другими будет по 15-20 шайб»
сегодня, 10:55
Паньотта о Силаеве: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Цель – приехать к началу лагеря развития в конце июня»
сегодня, 10:36
Летанг стал 9-м защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков за одну франшизу. У него 178+622 в 1226 играх за «Питтсбург»
сегодня, 10:15
Ротенберг о том, нужен ли Fan ID в хоккее: «Государству решать. Этот вопрос стоит задать министерству спорта»
сегодня, 09:34
Шефер сыграл 31:59 в матче с «Чикаго» – рекорд по айстайму для игроков до 20 лет в НХЛ
сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Назаров о плей-офф: «Судейство находится на высоком уровне. Нет бесконечных просмотров, не замедляется темп игры, стало меньше споров и недовольств»
сегодня, 08:43
Третьяк о матче ЦСКА и СКА: «Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Очень большая ответственность. Оба хорошо работали, был матч достойных соперников»
сегодня, 08:18
20-летний защитник «Оттавы» Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ. У 7-го номера драфта-2024 36 очков и «минус 30» в 56 играх в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 07:58
Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 21 бросок «Вашингтона». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (7)
сегодня, 07:52
Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)
сегодня, 07:30
Рекомендуем