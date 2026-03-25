Василевский отразил 20 из 23 бросков «Миннесоты» – 4-я победа подряд. Андрей лидирует в НХЛ по выигранным матчам в сезоне (34)
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:3).
31-летний россиянин отразил 20 из 23 бросков (87,0%), также на него записали ассист при шайбе Эрика Чернака. Победа стала для голкипера 4-й подряд.
По общему числу выигранных матчей в сезоне (34 из 49) Василевский продолжает лидировать в лиге. На втором месте идет Карел Веймелка из «Юты» (32 в 55).
Добавим, что в среднем Андрей отражает 91,4% бросков (4-й показатель среди вратарей, сыгравших не менее 22 матчей) при коэффициенте надежности 2,30 (2-й показатель).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
Везину этому господину)
Ещё и передачу отдал.Сколько там до рекорда Гретцки?
