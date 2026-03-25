  • Василевский отразил 20 из 23 бросков «Миннесоты» – 4-я победа подряд. Андрей лидирует в НХЛ по выигранным матчам в сезоне (34)
Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков «Миннесоты» – 4-я победа подряд.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:3). 

31-летний россиянин отразил 20 из 23 бросков (87,0%), также на него записали ассист при шайбе Эрика Чернака. Победа стала для голкипера 4-й подряд. 

По общему числу выигранных матчей в сезоне (34 из 49) Василевский продолжает лидировать в лиге. На втором месте идет Карел Веймелка из «Юты» (32 в 55). 

Добавим, что в среднем Андрей отражает 91,4% бросков (4-й показатель среди вратарей, сыгравших не менее 22 матчей) при коэффициенте надежности 2,30 (2-й показатель). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Везину этому господину)
Ещё и передачу отдал.Сколько там до рекорда Гретцки?
Материалы по теме
Василевский отразил 19 из 21 броска «Ванкувера». Победа – 32-я в сезоне (в 47 играх), он лидер лиги по их числу
20 марта, 05:05
Василевский вышел на чистое 1-е место по победам в сезоне НХЛ (31), отразив 16 из 18 бросков «Сиэтла». Он обошел Веймелку из «Юты»
18 марта, 06:45
Василевский – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com, Сорокин – 2-й, Томпсон – 3-й, Гибсон – 4-й, Шестеркин – 9-й
12 марта, 15:42
Рекомендуем
Главные новости
Кирилл Марченко: «Есть команды, которые надоедают – «Айлендерс» неприятные, куда не хочется ехать. А есть, например, «Флорида» или «Тампа» – с ними бы побольше поиграть»
9 минут назад
Шевченко про Буше: «Жена Рида заявила: либо он возвращается в КХЛ, но теряет семью, либо остается дома и помогает ей воспитывать детей. Ультиматум был очень жесткий»
21 минуту назад
Дементьев про Кучерова: «Он не получал достаточного внимания со стороны нашей прессы, но о нем нужно говорить всегда – выдающийся игрок не облюбован журналистами»
47 минут назад
Кубок Гагарина. «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Северсталь» принимает «Торпедо»
сегодня, 14:00Live
Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»
сегодня, 14:25
Марченко набрал 200-е очко в НХЛ. У форварда «Коламбуса» 100+100 в 281 игре регулярки
сегодня, 14:14
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
сегодня, 13:59
Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»
сегодня, 13:45
Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
сегодня, 13:23
Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»
сегодня, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
сегодня, 14:58
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
сегодня, 14:48
Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»
сегодня, 14:36
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
сегодня, 13:31
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Рекомендуем