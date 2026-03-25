«Оттава» выиграла 4 матча подряд и 15 из последних 20. Команда Грина вошла в зону плей-офф на Востоке впервые с декабря
«Оттава» обыграла «Детройт» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для «Сенаторс» 4-й подряд и 15-й в 20 последних матчах.
С 85 очками в 71 матче команда под руководством Трэвиса Грина вошла в зону плей-офф в Восточной конференции – впервые с 3 декабря прошлого года.
Канадский клуб занял вторую позицию wild card, опередив «Айлендерс» (85 в 72) за счет меньшего числа проведенных матчей (при этом по победам в основное время преимущество также за «Сенс» – 32 против 26).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Ottawa Citizen
Там дальше мясорубка по календарю начинается. Одни конкуренты, либо топы конференций.
