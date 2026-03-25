Зуб вступил в драку с Дебринкетом в концовке матча «Оттавы» и «Детройта». Ранее защитник набрал 25-е очко в сезоне, повторив личный рекорд

Артем Зуб подрался с Алексом Дебринкетом в концовке матча «Оттавы» и «Детройта».

Защитник «Оттавы» Артем Зуб подрался с форвардом «Детройта» Алексом Дебринкетом в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ (3:2). 

На последней минуте игры произошла стычка, в которой в том числе приняли участие капитаны команд – Брэди Ткачак и Дилан Ларкин. 

Российский защитник «Сенаторс» и нападающий «Ред Уингс» Дебринкет сбросили краги. Посетители портала HockeyFights сочли бой ничейным. Для Зуба он стал 2-м за карьеру в лиге. 

Сегодня Артем (25:10, «+1») также отметился результативной передачей и заблокировал 1 бросок. Он набрал 25 (4+21) очков в 70 играх в сезоне при полезности «+15» и повторил личный рекорд результативности в НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Как классно... матрасик держит Артёма сзади за шею, а в это время героический клоп Дебринкат наносит удары по корпусу.
Ну так он переживал за карлика, всего 171 см против бугая под 190...
ну а чего было с этим Тирионом краги скидывать. нашел тоже бойца
Артему больше по корпусу надавали, но удары по голове у Зуба были мощнее и эпичнее. Плюс закончил стычку в доминирующей позиции.
Тёма - Красава !!💪🏽
ОттавО - БРАВО !!!👏👏👏
Точим Зуб на 7-ю строчку ( а может и на 6-ю🤘) ????
Хотя календарь не из легких остался !!!
Мишки-обнимашки
Достойно от Артёма!
Достойно? Вы габариты Дебринкета видели?
Танцы вдвоём, странные танцы)
