Зуб вступил в драку с Дебринкетом в концовке матча «Оттавы» и «Детройта». Ранее защитник набрал 25-е очко в сезоне, повторив личный рекорд

Артем Зуб подрался с Алексом Дебринкетом в концовке матча «Оттавы» и «Детройта».

Защитник «Оттавы» Артем Зуб подрался с форвардом «Детройта » Алексом Дебринкетом в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

На последней минуте игры произошла стычка, в которой в том числе приняли участие капитаны команд – Брэди Ткачак и Дилан Ларкин.

Российский защитник «Сенаторс» и нападающий «Ред Уингс» Дебринкет сбросили краги. Посетители портала HockeyFights сочли бой ничейным. Для Зуба он стал 2-м за карьеру в лиге.

Сегодня Артем (25:10, «+1») также отметился результативной передачей и заблокировал 1 бросок. Он набрал 25 (4+21) очков в 70 играх в сезоне при полезности «+15» и повторил личный рекорд результативности в НХЛ .