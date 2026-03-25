59-летний Морис – 2-й главный тренер в истории НХЛ с 2000+ матчей в регулярках. Рекорд у Боумэна (2141)

Пол Морис – 2-й главный тренер в истории НХЛ с 2000+ матчей в регулярках.

«Флорида » обыграла «Сиэтл » (5:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

Этот матч стал для главного тренера «Пантерс» Пола Мориса 2000-м в рамках регулярок лиги. Ранее такой отметки в истории лиги достиг только Скотти Боумэн (всего 2141 игра).

59-летний специалист проводит в лиге свой 28-й сезон (2-е место в истории лиги, лидирует Боумэн с 30). Ранее он руководил «Хартфордом» / «Каролиной» (два срока), «Торонто» и «Виннипегом».

В активе двукратного обладателя Кубка Стэнли 951 победа в регулярках (3-е место в истории лиги, лидирует Боумэн с 1244, на втором месте идет Джоэл Кенневилл с 1008), 799 поражений в основное время (1-е), 151 поражение за пределами основного времени (9-е) и 99 ничьих.