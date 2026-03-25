  • Бобровский вышел на 7-е место по победам в истории НХЛ (455), обогнав Джозефа. У идущего 6-м Лундквиста их 459 – рекорд для вратарей из Европы
Сергей Бобровский вышел на 7-е место по победам в истории НХЛ (455).

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 22 броска из 26 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:4 Б) и ни разу не пропустил в серии буллитов из 3 раундов. 

Победа стала для 37-летнего россиянина 26-й в 48 играх в текущем сезоне и 455-й в 802 играх за карьеру в лиге (в рамках регулярок). 

По общему числу побед Бобровский вышел на чистое 7-е место в истории лиги, обогнав Кертиса Джозефа (454 в 943 играх). 

На 6-м месте идет обладатель рекорда для вратарей из Европы Хенрик Лундквист (Швеция, 459 в 887). 

В топ-5 входят Мартин Бродер (691 в 1266), Марк-Андре Флери (575 в 1051), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044) и Эд Белфор (484 в 963). 

Отметим, что по числу побед без учета матчей с сериями буллитов Бобровский (416) является рекордсменом среди вратарей из Европы и занимает 10-е место в истории лиги. На 9-м месте идет Тони Эспозито (423), рекорд у Бродера (649). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Рекорд Европы точно будет!
Наша легенда вратарского цеха, штучный экземпляр, и что добавляет уважения - человек адекватный и порядочный.
Ответ suharito
Легенда, безусловно. Но не штучный экземпляр, как минимум Василевский где-то рядом)
Легенда, безусловно. Но не штучный экземпляр, как минимум Василевский где-то рядом)
Когда года три назад прикидывал шансы на количество побед, а контракт Боба резко осуждался, то с осторожностью заявлял ну 400, два года назад, ну 430-440 и продлиться бэкапом на 10 побед в сезон… а тут вон что, два КС, засушенный Мак и 4 победы до Лунтика….)
Приятно наблюдать как наши ребята становятся лучшими в своих категориях, кто-то абсолютно лучшим(как Ови), кто-то среди Европейцев(Боб и Куч). А там еще Василевский на подходе, он вообще на рекорд Бродера способен замахнуться, если будет как Боб до 38 лет играть!
Луонго можно обогнать, дальше наверно невозможно
Эх начал бы раньше Боб карьеру смог бы стать первым.
Ответ Delightful
Эх начал бы раньше Боб карьеру смог бы стать первым.
Почти 700 побед Бродо выглядит как вечный рекорд ) Сейчас вратари не играют так много игр
Ответ Евгений Кулешов
Эт точно, в данное время недостигаемый рекорд
Эт точно, в данное время недостигаемый рекорд
Сергею вполне по силам выйти на 4 место, а вот за 2-3 будет сложно побороться ибо возраст уже почтенный будет)
Рекомендуем
Главные новости
Герман Точилкин: «В раздевалке «Нефтехимика» играют Icegergert, GUF и Баста. Рок не слушаем, только русский рэп! Он заходит, качает!»
7 минут назад
Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»
28 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
53 минуты назад
Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»
54 минуты назад
6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»
58 минут назад
Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»
сегодня, 11:37
Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»
сегодня, 11:19
Третьяк о бане России: «Футболисты могут играть с Латинской Америкой, Африкой. К сожалению, у нас Казахстан и Беларусь. Они хорошие, но мы мало с кем можем играть, с другими будет по 15-20 шайб»
сегодня, 10:55
Паньотта о Силаеве: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Цель – приехать к началу лагеря развития в конце июня»
сегодня, 10:36
Летанг стал 9-м защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков за одну франшизу. У него 178+622 в 1226 играх за «Питтсбург»
сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
16 минут назад
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Назаров о плей-офф: «Судейство находится на высоком уровне. Нет бесконечных просмотров, не замедляется темп игры, стало меньше споров и недовольств»
сегодня, 08:43
Третьяк о матче ЦСКА и СКА: «Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Очень большая ответственность. Оба хорошо работали, был матч достойных соперников»
сегодня, 08:18
20-летний защитник «Оттавы» Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ. У 7-го номера драфта-2024 36 очков и «минус 30» в 56 играх в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 07:58
Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 21 бросок «Вашингтона». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (7)
сегодня, 07:52
Рекомендуем