Бобровский вышел на 7-е место по победам в истории НХЛ (455), обогнав Джозефа. У идущего 6-м Лундквиста их 459 – рекорд для вратарей из Европы

Сергей Бобровский вышел на 7-е место по победам в истории НХЛ (455).

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 22 броска из 26 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (5:4 Б) и ни разу не пропустил в серии буллитов из 3 раундов.

Победа стала для 37-летнего россиянина 26-й в 48 играх в текущем сезоне и 455-й в 802 играх за карьеру в лиге (в рамках регулярок).

По общему числу побед Бобровский вышел на чистое 7-е место в истории лиги, обогнав Кертиса Джозефа (454 в 943 играх).

На 6-м месте идет обладатель рекорда для вратарей из Европы Хенрик Лундквист (Швеция, 459 в 887).

В топ-5 входят Мартин Бродер (691 в 1266), Марк-Андре Флери (575 в 1051), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044) и Эд Белфор (484 в 963).

Отметим, что по числу побед без учета матчей с сериями буллитов Бобровский (416) является рекордсменом среди вратарей из Европы и занимает 10-е место в истории лиги. На 9-м месте идет Тони Эспозито (423), рекорд у Бродера (649).