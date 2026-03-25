Макдэвид набрал 1200 очков в регулярках НХЛ – за 784 матча. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли этой отметки

Коннор Макдэвид набрал 1200 очков в регулярках НХЛ – за 784 матча.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:2).

Первый гол стал для 29-летнего канадца 400-м в рамках регулярок лиги, второй позволил набрать 1200-е очко.

На счету Макдэвида 1200 (401+799) баллов в 784 играх в рамках регулярок лиги. Он стал 54-м игроком в истории, достигшим такой отметки.

При этом быстрее это удалось сделать только 2 игрокам – Уэйну Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593).

В текущем сезоне у Коннора стало 118 (40+78) очков в 72 играх. Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (120 в 66, 40+80).