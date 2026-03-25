  • Макдэвид набрал 1200 очков в регулярках НХЛ – за 784 матча. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли этой отметки
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:2).

Первый гол стал для 29-летнего канадца 400-м в рамках регулярок лиги, второй позволил набрать 1200-е очко. 

На счету Макдэвида 1200 (401+799) баллов в 784 играх в рамках регулярок лиги. Он стал 54-м игроком в истории, достигшим такой отметки.

При этом быстрее это удалось сделать только 2 игрокам – Уэйну Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593). 

В текущем сезоне у Коннора стало 118 (40+78) очков в 72 играх. Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (120 в 66, 40+80). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
К концу этой регулярки МакДи войдет в 50 лучших бомбардиров за всю историю, а ведь ему еще и 30 нет
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Откуда знаешь?)
1200 очков за 504 игры…
Комментарий скрыт
И почему-то никто не набирал столько
Ну Мак, конечно, ракета по набору очков, без травм за 2к в регулярке побороться должен! Если все нормально, то на второе место выйдет, хотя Кросби ещё не закончил...
Кросби надо поторопиться. Несолидно будет, если Макдэвид обойдет его как действующего игрока
551 очко разницы - это как минимум 4 сезона, Кросби за это время, если будет играть, наберёт очков 200 точно, а это плюс ещё пару сезонов. Так что Мак его не догонит ближайшие лет 6-7 - Кросби столько не сыграет. Вот Малкина обогнать шанс есть - 198 очков разницы пока.
Ещё один игрок в этом сезоне прошёл рубеж 400+ шайб! Ну а цифры для современного НХЛ у Макдевида просто космос ту и рядом никого нет и возможно не будет.
Ой, а где же пользователь ovi1000, который, когда в начале сезона после того, как Стэмкос набрал 1200 очков, сказал, что следующим из действующих будет Кучеров? В очередной раз слился.
очень странный, конечно, прогноз был))
та он только ходит и накидывает,не обращай внимание на него, тут таких даже несколько
У Гретцки и Лемье больше двух баллов за матч на этом отрезке. Фантастика.
неудивительно - лучший игрок 21 века
Рекомендуем
Главные новости
Шевченко про Буше: «Жена Рида заявила: либо он возвращается в КХЛ, но теряет семью, либо остается дома и помогает ей воспитывать детей. Ультиматум был очень жесткий»
9 минут назад
Дементьев про Кучерова: «Он не получал достаточного внимания со стороны нашей прессы, но о нем нужно говорить всегда – выдающийся игрок не облюбован журналистами»
35 минут назад
Кубок Гагарина. «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Северсталь» принимает «Торпедо»
сегодня, 14:00Live
Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»
сегодня, 14:25
Марченко набрал 200-е очко в НХЛ. У форварда «Коламбуса» 100+100 в 281 игре регулярки
сегодня, 14:14
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
сегодня, 13:59
Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»
сегодня, 13:45
Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
сегодня, 13:23
Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»
сегодня, 13:06
Максим Сушинский: «Не сказал бы, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Его можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
49 минут назад
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
59 минут назад
Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»
сегодня, 14:36
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
сегодня, 13:31
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Рекомендуем