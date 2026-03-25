Макдэвид набрал 1200 очков в регулярках НХЛ – за 784 матча. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли этой отметки
Коннор Макдэвид набрал 1200 очков в регулярках НХЛ – за 784 матча.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:2).
Первый гол стал для 29-летнего канадца 400-м в рамках регулярок лиги, второй позволил набрать 1200-е очко.
На счету Макдэвида 1200 (401+799) баллов в 784 играх в рамках регулярок лиги. Он стал 54-м игроком в истории, достигшим такой отметки.
При этом быстрее это удалось сделать только 2 игрокам – Уэйну Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593).
В текущем сезоне у Коннора стало 118 (40+78) очков в 72 играх. Он занимает второе место в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (120 в 66, 40+80).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
