  • Кучеров – 4-й игрок в истории НХЛ с 5 или более сезонами с 80+ ассистами. Он сравнялся с Орром, выше только Гретцки (14) и Лемье (6)
Кучеров – 4-й игрок в истории НХЛ с 5 или более сезонами с 80+ ассистами. Он сравнялся с Орром, выше только Гретцки (14) и Лемье (6)

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3). 

На счету 32-летнего россиянина стало 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров лиги. 

Кучеров в 5-й раз в карьере в лиге достиг отметки 80 результативных передач за сезон (2018/19 – 87, 2022/23 – 83, 2023/24 – 100, 2024/25 – 84).

Он стал 4-м игроком в истории лиги, кому удалось сделать это как минимум 5 раз. В список также входят форварды Уэйн Гретцки (14 сезонов), Марио Лемье (6) и защитник Бобби Орр (5). 

Среди действующих игроков такие сезоны есть еще только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (2, в текущем – 78 передач в 72 играх) и Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (2, в текущем – 69 в 69). 

Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
Еще один такой сезон и будет в одном ряду с Лемье-фантастика..
Сравнялся с Орром.
Выше только Лемье и Гретцки.
Никиту можно только поздравить - он в хорошей компании.
Фига се, думал что у Макдэвида как минимум столько же.
Кучу до 2000 очков осталось 886, с опережением графика идёт.
Ответ ovi1000
Ну что, как ответишь за свои слова, когда в начале сезона после того, как Стэмкос набрал 1200 очков, ты сказал, что следующим из действующих будет Кучеров? Можешь не отвечать, потому что все привыкли к твоим неадекватным комментариям.
Ответ xrs5qq8x7q
1300 Кучеров первый, даже раньше Стэмкоса
Гроссмейстерский результат!
Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)
