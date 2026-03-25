Макдэвид дважды забил «Юте» и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 118 очков против 120. У Никиты 2 матча в запасе
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:2). Первый гол стал для него 400-м в рамках регулярок лиги, второй позволил набрать 1200-е очко.
29-летний канадец достиг отметки 40 шайб в 5-м сезоне за карьеру в лиге. На его счету стало 118 (40+78) очков в 72 играх в текущем чемпионате.
Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь трехкратному обладателю трофея Никите Кучерову из «Тампы» (120 баллов в 66 играх, 40+80, сегодня – ассист в матче с «Миннесотой»).
На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 115 (46+69) баллов в 69 играх, сегодня у него гол в ворота «Питтсбурга».
До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось провести 12 матчей, «Ойлерс» – 10. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Быстрее в истории это удавалось только Гретцки (504 матча) и Лемье (593 игры).
1. Большее количество забитых голов — приз получает игрок с лучшим показателем по голам.
2. Меньшее количество проведённых матчей — если и голы одинаковы, преимущество у того, кто сыграл меньше игр (это правило действует в пользу хоккеиста, пропустившего часть сезона, но сохранившего высокую результативность) .
3. Первый забитый гол в сезоне — если и предыдущие показатели совпадают, трофей вручается игроку, который раньше открыл счёт своим голам в сезоне .
Практический пример
В истории НХЛ трижды случалась ситуация, когда игроки завершали сезон с одинаковым количеством очков (в сезонах 1961–62, 1979–80 и 1994–95). Во всех трёх случаях победитель определялся по первому же критерию — большему числу голов .
Такая система подчёркивает, что при равенстве очков большее значение придаётся умению забивать голы, а не отдавать голевые передачи .
Я думал вопрос цифр первых и вторых передач ещё месяц назад закрыли. Но ты вновь за старое🤷♂️
В споре МакДи или Куч:
- у МакДи больше индивидуальных наград, 1 в 1 он сильнее;
- у Никиты 2 чашки и он очень умный в хоккейном плане парень.
Они разные и это нормально.
Думаю (не утверждаю), что Коннор поменял бы титулы на кубок...
За Никиту ещё и то, что он натурально "из грязи в князи" выбрался.