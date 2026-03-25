Макдэвид дважды забил «Юте» и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 118 очков против 120. У Никиты 2 матча в запасе

Макдэвид дважды забил «Юте», сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:2). Первый гол стал для него 400-м в рамках регулярок лиги, второй позволил набрать 1200-е очко.

29-летний канадец достиг отметки 40 шайб в 5-м сезоне за карьеру в лиге. На его счету стало 118 (40+78) очков в 72 играх в текущем чемпионате.

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь трехкратному обладателю трофея Никите Кучерову из «Тампы » (120 баллов в 66 играх, 40+80, сегодня – ассист в матче с «Миннесотой»).

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 115 (46+69) баллов в 69 играх, сегодня у него гол в ворота «Питтсбурга».

До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось провести 12 матчей, «Ойлерс» – 10. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.