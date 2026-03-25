  • Макдэвид дважды забил «Юте» и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 118 очков против 120. У Никиты 2 матча в запасе
Макдэвид дважды забил «Юте» и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 118 очков против 120. У Никиты 2 матча в запасе

Макдэвид дважды забил «Юте», сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:2). Первый гол стал для него 400-м в рамках регулярок лиги, второй позволил набрать 1200-е очко. 

29-летний канадец достиг отметки 40 шайб в 5-м сезоне за карьеру в лиге. На его счету стало 118 (40+78) очков в 72 играх в текущем чемпионате. 

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь трехкратному обладателю трофея Никите Кучерову из «Тампы» (120 баллов в 66 играх, 40+80, сегодня – ассист в матче с «Миннесотой»). 

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 115 (46+69) баллов в 69 играх, сегодня у него гол в ворота «Питтсбурга». 

До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось провести 12 матчей, «Ойлерс» – 10. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Коннор Макдэвид добрался до 1200 очков за 784 игры
Быстрее в истории это удавалось только Гретцки (504 матча) и Лемье (593 игры).
Скорее всего станет 2-м с 2000+
Смотря насколько его хватит в этой команде и позволит ли здоровье, даже не здоровье а степень травм, ведь именно они в свое время помешали многим хоккеистам стать безоговорочно лучшими, и раскрыть свой потенциал до конца ( Кросби, Малкин, Лемье, Марио и так лучший игрок в истории но травмы его покосили в плане статистики ) Если Макдэвид пройдёт всю оставшуюся карьеру без травм, перейдет в топовую команду, либо Эдмонтон станет лучше, однозначно 2000 его уже в 36-37 лет
Макдэвид конечно машина, ментально сильный игрок, сколько у него игр было где он тащил, уже без сил, нервы на пределе, ещё после олимпиады потрясение. 784 игры 401 гол и 1200 очков что то нереальное, если продолжит такими темпами зайдет далеко вперед, дальше Ягра и Лемье
Не будет такого, он не ментально силён, а бегает на протяжении всего матча на одной повышенной скорости, физически невозможно так бегать ни одному человеку, скорее всего тут без препаратов не обходится, и этот его взгляд со стеклянными глазами, возможно антидепрессанты, или ещё что-то.
Спорт высоких достижений без фармы никуда, он принимает что-то но в пределах разрешённого, как и все хоккеисты, без этого невозможно играть на таком уровне.
Если несколько хоккеистов набирают одинаковое количество очков по итогам регулярного сезона, победитель определяется по трем дополнительным критериям в следующем порядке :

1. Большее количество забитых голов — приз получает игрок с лучшим показателем по голам.
2. Меньшее количество проведённых матчей — если и голы одинаковы, преимущество у того, кто сыграл меньше игр (это правило действует в пользу хоккеиста, пропустившего часть сезона, но сохранившего высокую результативность) .
3. Первый забитый гол в сезоне — если и предыдущие показатели совпадают, трофей вручается игроку, который раньше открыл счёт своим голам в сезоне .

Практический пример
В истории НХЛ трижды случалась ситуация, когда игроки завершали сезон с одинаковым количеством очков (в сезонах 1961–62, 1979–80 и 1994–95). Во всех трёх случаях победитель определялся по первому же критерию — большему числу голов .

Такая система подчёркивает, что при равенстве очков большее значение придаётся умению забивать голы, а не отдавать голевые передачи .
и Маки и Куч сегодня по минимуму взяли, не смотря на крупные победы
Опять принялся шакалить бегунок. Как не секондарики так эмпинет.
Посмотри стату и увидишь, что Кучер раза в 2-3 на пустые больше нашакалил в сезоне И не только в этом
У Макдэвида из 8 последних голевых передач 8 являются первыми.

Я думал вопрос цифр первых и вторых передач ещё месяц назад закрыли. Но ты вновь за старое🤷‍♂️
Я в целом (не по персоналиям) за Колорадо.
В споре МакДи или Куч:
- у МакДи больше индивидуальных наград, 1 в 1 он сильнее;
- у Никиты 2 чашки и он очень умный в хоккейном плане парень.
Они разные и это нормально.

Думаю (не утверждаю), что Коннор поменял бы титулы на кубок...
За Никиту ещё и то, что он натурально "из грязи в князи" выбрался.
Вячеслав Фетисов: «Кучеров – выдающийся игрок, недостаточно оцененный у нас с точки зрения медийности. Он красиво играет в советский хоккей»
5 минут назад
6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»
9 минут назад
Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»
27 минут назад
Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»
45 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 11:00
Третьяк о бане России: «Футболисты могут играть с Латинской Америкой, Африкой. К сожалению, у нас Казахстан и Беларусь. Они хорошие, но мы мало с кем можем играть, с другими будет по 15-20 шайб»
сегодня, 10:55
Паньотта о Силаеве: «Все указывает на то, что он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Цель – приехать к началу лагеря развития в конце июня»
сегодня, 10:36
Летанг стал 9-м защитником в истории НХЛ, набравшим 800 очков за одну франшизу. У него 178+622 в 1226 играх за «Питтсбург»
сегодня, 10:15
Ротенберг о том, нужен ли Fan ID в хоккее: «Государству решать. Этот вопрос стоит задать министерству спорта»
сегодня, 09:34
Шефер сыграл 31:59 в матче с «Чикаго» – рекорд по айстайму для игроков до 20 лет в НХЛ
сегодня, 09:06
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Ларссон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Сиэтла» набрал 261 очко в регулярках
сегодня, 08:54
Назаров о плей-офф: «Судейство находится на высоком уровне. Нет бесконечных просмотров, не замедляется темп игры, стало меньше споров и недовольств»
сегодня, 08:43
Третьяк о матче ЦСКА и СКА: «Вратарям столько играть тяжело – каждая ошибка и, как говорится, до свидания. Очень большая ответственность. Оба хорошо работали, был матч достойных соперников»
сегодня, 08:18
20-летний защитник «Оттавы» Якемчук набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ. У 7-го номера драфта-2024 36 очков и «минус 30» в 56 играх в АХЛ в этом сезоне
сегодня, 07:58
Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 21 бросок «Вашингтона». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (7)
сегодня, 07:52
Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)
сегодня, 07:30
