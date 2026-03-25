Чинахов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд в НХЛ. У него 26 очков в 33 играх за «Питтсбург»

Егор Чинахов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».

Форвард «Питтсбурга » Егор Чинахов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (2:6).

25-летний нападающий забил в 3-й игре подряд и обновил личный рекорд по голам за сезон (17). Ранее его лучшим достижением были 16 шайб в 53 играх за «Коламбус» в сезоне-2023/24.

На счету Егора стало 32 (17+15) очка в 65 играх в текущем сезоне, в том числе 26 (14+12) в 33 играх за «Пингвинс».

Сегодня Чинахов (15:30, «минус 1») реализовал 1 из 4 бросков в створ и применил 1 силовой прием.