  • Чинахов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд в НХЛ. У него 26 очков в 33 играх за «Питтсбург»
Чинахов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд в НХЛ. У него 26 очков в 33 играх за «Питтсбург»

Егор Чинахов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».

Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:6). 

25-летний нападающий забил в 3-й игре подряд и обновил личный рекорд по голам за сезон (17). Ранее его лучшим достижением были 16 шайб в 53 играх за «Коламбус» в сезоне-2023/24. 

На счету Егора стало 32 (17+15) очка в 65 играх в текущем сезоне, в том числе 26 (14+12) в 33 играх за «Пингвинс». 

Сегодня Чинахов (15:30, «минус 1») реализовал 1 из 4 бросков в створ и применил 1 силовой прием. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Егор в полном порядке, ждём 30 шайб в следующем сезоне!
Чинахов просто молодец, как говорится ко двору пришелся
В Питтсбург у него дела хорошо идут. Надеюсь так и продолжатся!
гол от синей по чистому льду - это что за уровень вратаря такой?)
Умом Америку не понять... Как можно было игрока с такими навыками и сумасшедшим броском мариновать на лавке в каком-то "Коламбусе"?!.. Я бы таких тренеров выгонял из профессии.
Умом Америку не понять... Как можно было игрока с такими навыками и сумасшедшим броском мариновать на лавке в каком-то "Коламбусе"?!.. Я бы таких тренеров выгонял из профессии.
Ну что вы, там такие мастерюги в Коламбусе играют, места нет. Там у лучшего снайпера за весь сезон, целых 25 голов, а в последних семи матчах 1+2, просто космос из первого звена. Они там в Коламбусе флиппы и тулупы четверные крутят с ветром за ушами, смотрят так хорошо, так хорошо)
Ну что вы, там такие мастерюги в Коламбусе играют, места нет. Там у лучшего снайпера за весь сезон, целых 25 голов, а в последних семи матчах 1+2, просто космос из первого звена. Они там в Коламбусе флиппы и тулупы четверные крутят с ветром за ушами, смотрят так хорошо, так хорошо)
При этом у Коламбуса 5 побед из 7 последних матчей. Так что у них все работает во многом вопреки, а не благодаря
Хорош, пушка страшная
Ирония судьбы: у товарищей по несчастью Чинахова и Воронкова абсолютно одинаковая статистика стала: 17 + 15 в 62 играх. Правда у Чино ситуация теперь гораздо лучше.
Материалы по теме
Чинахов повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ – 16. У форварда 25 очков в 32 матчах за «Питтсбург»
22 марта, 23:02Видео
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
22 марта, 06:55
Чинахов забил 12-й гол за «Питтсбург» – «Виннипегу» с передачи Малкина. У Егора 24 очка в 31 матче за «Пингвинс»
21 марта, 20:03Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Салават» победил «Автомобилист», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» играет с «Трактором», «Северсталь» принимает «Торпедо»
47 секунд назад
Кирилл Марченко: «Есть команды, которые надоедают – «Айлендерс» неприятные, куда не хочется ехать. А есть, например, «Флорида» или «Тампа» – с ними бы побольше поиграть»
22 минуты назад
Шевченко про Буше: «Жена Рида заявила: либо он возвращается в КХЛ, но теряет семью, либо остается дома и помогает ей воспитывать детей. Ультиматум был очень жесткий»
34 минуты назад
Дементьев про Кучерова: «Он не получал достаточного внимания со стороны нашей прессы, но о нем нужно говорить всегда – выдающийся игрок не облюбован журналистами»
сегодня, 15:12
Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»
сегодня, 14:25
Марченко набрал 200-е очко в НХЛ. У форварда «Коламбуса» 100+100 в 281 игре регулярки
сегодня, 14:14
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
сегодня, 13:59
Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»
сегодня, 13:45
Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
сегодня, 13:23
Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»
сегодня, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
Аудитория матчей КХЛ на Кинопоиске превысила показатели прошлого сезона вместе с плей-офф – 2,4 млн подписчиков Яндекс Плюса. Каждый болельщик посмотрел 20 игр в среднем
13 минут назад
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
сегодня, 14:58
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
сегодня, 14:48
Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»
сегодня, 14:36
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
сегодня, 13:31
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
Рекомендуем