Чинахов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд в НХЛ. У него 26 очков в 33 играх за «Питтсбург»
Егор Чинахов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».
Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:6).
25-летний нападающий забил в 3-й игре подряд и обновил личный рекорд по голам за сезон (17). Ранее его лучшим достижением были 16 шайб в 53 играх за «Коламбус» в сезоне-2023/24.
На счету Егора стало 32 (17+15) очка в 65 играх в текущем сезоне, в том числе 26 (14+12) в 33 играх за «Пингвинс».
Сегодня Чинахов (15:30, «минус 1») реализовал 1 из 4 бросков в створ и применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Егор в полном порядке, ждём 30 шайб в следующем сезоне!
Чинахов просто молодец, как говорится ко двору пришелся
В Питтсбург у него дела хорошо идут. Надеюсь так и продолжатся!
гол от синей по чистому льду - это что за уровень вратаря такой?)
Умом Америку не понять... Как можно было игрока с такими навыками и сумасшедшим броском мариновать на лавке в каком-то "Коламбусе"?!.. Я бы таких тренеров выгонял из профессии.
Умом Америку не понять... Как можно было игрока с такими навыками и сумасшедшим броском мариновать на лавке в каком-то "Коламбусе"?!.. Я бы таких тренеров выгонял из профессии.
Ну что вы, там такие мастерюги в Коламбусе играют, места нет. Там у лучшего снайпера за весь сезон, целых 25 голов, а в последних семи матчах 1+2, просто космос из первого звена. Они там в Коламбусе флиппы и тулупы четверные крутят с ветром за ушами, смотрят так хорошо, так хорошо)
Ну что вы, там такие мастерюги в Коламбусе играют, места нет. Там у лучшего снайпера за весь сезон, целых 25 голов, а в последних семи матчах 1+2, просто космос из первого звена. Они там в Коламбусе флиппы и тулупы четверные крутят с ветром за ушами, смотрят так хорошо, так хорошо)
При этом у Коламбуса 5 побед из 7 последних матчей. Так что у них все работает во многом вопреки, а не благодаря
Хорош, пушка страшная
Хорошо пальнул
Ирония судьбы: у товарищей по несчастью Чинахова и Воронкова абсолютно одинаковая статистика стала: 17 + 15 в 62 играх. Правда у Чино ситуация теперь гораздо лучше.
