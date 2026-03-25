  Задоров подрался с Джошуа в игре «Бостона» и «Торонто». Форвард «Лифс» вступился за Тавареса, которого Никита ранее толкнул на борт
15

Задоров подрался с Джошуа в игре «Бостона» и «Торонто». Форвард «Лифс» вступился за Тавареса, которого Никита ранее толкнул на борт

Никита Задоров подрался с Дакотой Джошуа в матче «Бостона» и «Торонто».

Защитник «Бостона» Никита Задоров завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:4) с 10 минутами штрафа. 

В конце второго периода 30-летний россиянин был наказан большим штрафом за толчок на борт форварда «Лифс» Джона Тавареса.

В стычку с Задоровым сразу же попытался вступить Истон Коуэн (получил 2 минуты штрафа за грубость), но до драки дело не дошло. Таварес в итоге сумел продолжить игру. 

В начале третьего периода вернувшийся на лед после отбытия штрафного времени Никита принял вызов от форварда «Торонто» Дакоты Джошуа. Большинство пользователей портала HockeyFights отдали защитнику «Брюинс» преимущество в бою. 

Драка стала для Задорова 5-й в этом сезоне. В 70 играх у него 19 (2+17) очков при полезности «+19» и 144 минутах штрафа (1-й показатель в лиге). 

Сегодня Никита (15:05, нейтральная полезность) завершил игру с 3 бросками в створ, 2 силовыми приемами, 1 блоком и 1 потерей. 

Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Вот так вот, играл себе пианист, пальцы берёг, тут пришел дуболом с колонкой джи-би-эль на плече, говорит, мол, смотрите, я тоже могу звуки воспроизводить, и на борт бедного пианиста, жизнь несправедлива)
Большинство пользователей портала отдало победу Задорову…
А как тут можно даже ничью насчитать, не пойму
Ответ Скрипичный ключ
Там ни одного удара не было. Помахали по воздуху и завалились. Пора уже бросок через плечо отрабатывать.))
Там ни одного удара не было. Помахали по воздуху и завалились. Пора уже бросок через плечо отрабатывать.))
Зад становится главной 🐁в НХЛ
Ну здесь Задор по очкам выиграл)
Задорова наградить Леди Бинг Трофи )))
По крайней мере, у игрока Лифс была попытка вступиться за своих !!!
Мэттьюс слегка расстроился…
Ну понятно, ты значит переиначил, а я не понимаю.. Ладно, не будем. Но ведь даже по статистике видно, что первую половину матча игра равная была, а во второй половине мишки сдохли, и пять минут отбеганных в необязательном меньшинстве все же имели значение.. Обидное поражение, сейчас когда каждое очко на вес золота..
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Задоров забил победный гол «Детройту» – 1-я шайба за 64 матча. У защитника «Бостона» 2+17 в 69 играх в сезоне при полезности «+19»
22 марта, 03:15
Брэди Ткачак о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса: «Я был бы очень зол, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался»
17 марта, 05:34
Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом
13 марта, 06:40
Никита Задоров: «Бостон – интеллигентный и развитый город, но наши болельщики – работяги. Они приходят после работы, хотят открыть пиво, посмотреть драку»
10 января, 09:55
Рекомендуем
Главные новости
Капризов без очков в 1-м матче после травмы: 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 21:31 против «Тампы». У него 0+1 в последних 4 играх
сегодня, 06:35
Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)
сегодня, 06:00
Зуб вступил в драку с Дебринкетом в концовке матча «Оттавы» и «Детройта». Ранее защитник набрал 25-е очко в сезоне, повторив личный рекорд
сегодня, 05:46Видео
Бобровский вышел на 7-е место по победам в истории НХЛ (455), обогнав Джозефа. У идущего 6-м Лундквиста их 459 – рекорд для вратарей из Европы
сегодня, 05:22
Кубок Гагарина. «Автомобилист» примет «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 05:10
Макдэвид набрал 1200 очков в регулярках НХЛ – за 784 матча. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли этой отметки
сегодня, 04:58
Кучеров – 4-й игрок в истории НХЛ с 5 или более сезонами с 80+ ассистами. Он сравнялся с Орром, выше только Гретцки (14) и Лемье (6)
сегодня, 04:50
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», «Тампа» забросила 6 шайб «Миннесоте», «Питтсбург» пропустил 6 голов от «Колорадо», «Эдмонтон» победил «Юту»
сегодня, 04:40
Макдэвид дважды забил «Юте» и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 118 очков против 120. У Никиты 2 матча в запасе
сегодня, 04:30
Чинахов забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд в НХЛ. У него 26 очков в 33 играх за «Питтсбург»
сегодня, 04:05Видео
Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 6-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 21 бросок «Вашингтона». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (7)
6 минут назад
Макдэвид – 5-й игрок в истории «Эдмонтона» с 400+ голами в регулярках НХЛ. Рекорд у Гретцки (583)
28 минут назад
Мичков продлил безголевую серию до 7 матчей (0+4 на отрезке). У него 0 бросков, 1 хит и малый штраф (приукрашивание) за 16:38 против «Коламбуса»
38 минут назад
Чернышов сделал ассист в 1-м матче за «Сан-Хосе» после сотрясения. У него 12 очков в 17 играх в сезоне НХЛ
53 минуты назад
«Нэшвилл» выиграл 5 матчей подряд и закрепился в зоне плей-офф на Западе. У команды Брюнетта разница шайб «минус 20»
сегодня, 06:50
Василевский отразил 20 из 23 бросков «Миннесоты» – 4-я победа подряд. Андрей лидирует в НХЛ по выигранным матчам в сезоне (34)
сегодня, 06:25
«Оттава» выиграла 4 матча подряд и 15 из последних 20. Команда Грина вошла в зону плей-офф на Востоке впервые с декабря
сегодня, 05:58
59-летний Морис – 2-й главный тренер в истории НХЛ с 2000+ матчей в регулярках. Рекорд у Боумэна (2141)
сегодня, 05:34
Свечников сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 25+36 в 71 игре
сегодня, 02:53
Марченко сделал пас на победный гол в матче с «Флайерс». У него 25+34 в 65 играх
сегодня, 02:40
