Задоров подрался с Джошуа в игре «Бостона» и «Торонто». Форвард «Лифс» вступился за Тавареса, которого Никита ранее толкнул на борт

Никита Задоров подрался с Дакотой Джошуа в матче «Бостона» и «Торонто».

Защитник «Бостона » Никита Задоров завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:4) с 10 минутами штрафа.

В конце второго периода 30-летний россиянин был наказан большим штрафом за толчок на борт форварда «Лифс» Джона Тавареса .

В стычку с Задоровым сразу же попытался вступить Истон Коуэн (получил 2 минуты штрафа за грубость), но до драки дело не дошло. Таварес в итоге сумел продолжить игру.

В начале третьего периода вернувшийся на лед после отбытия штрафного времени Никита принял вызов от форварда «Торонто» Дакоты Джошуа . Большинство пользователей портала HockeyFights отдали защитнику «Брюинс» преимущество в бою.

Драка стала для Задорова 5-й в этом сезоне. В 70 играх у него 19 (2+17) очков при полезности «+19» и 144 минутах штрафа (1-й показатель в лиге).

Сегодня Никита (15:05, нейтральная полезность) завершил игру с 3 бросками в створ, 2 силовыми приемами, 1 блоком и 1 потерей.

Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом