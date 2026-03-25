  • Тарасенко забросил 21-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой». У него 42 очка в 65 играх
4

Тарасенко забросил 21-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой». У него 42 очка в 65 играх

Владимир Тарасенко забросил 21-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой».

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:6). 

На счету 34-летнего россиянина стало 42 (21+21) очка в 65 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6». 

Сегодня Тарасенко (15:25, 0:30 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2». Он реализовал единственный бросок в створ, статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Продуктивный сезон для Владимира) ещё бы полезность поправить
Прибавляет в плову Владимир, молодец, опытный боец!!! Если бы СЛБ не намудрили с ненужными операциями после ЕДИНСТВЕННОЙ травмы, не стали клеить ярлык травматичного, какая бы карьера была, какие результаты... Вот так не повезёт с хамским отношением клуба, и карьера получатся не отличная, а просто очень хорошая.
Владимир молодец, вопреки всем, во всех клубах давал и даёт хороший результат, кроме крыльев, но он и не швед играть в крыльях. Результативной и хорошей игры!!!
Володя выходит на производственную мощность к плей-офф. В плове Тарасенко играет как боженька . Два кубка Стенли не дадут соврать .
Контракт заканчивается. Старается
