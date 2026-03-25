Тарасенко забросил 21-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой». У него 42 очка в 65 играх

Владимир Тарасенко забросил 21-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой».

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (3:6).

На счету 34-летнего россиянина стало 42 (21+21) очка в 65 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».

Сегодня Тарасенко (15:25, 0:30 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2». Он реализовал единственный бросок в створ, статистика потерь и перехватов – 1:1.