  • Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3). 

На счету 32-летнего россиянина стало 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров лиги. 

Кучеров достиг отметки 120 баллов в 4-м сезоне за карьеру в лиге (2018/19 – 128 в 82, 2023/24 – 144 в 81, 2024/25 – 121 в 78). 

Он стал 8-м игроком в истории лиги с таким достижением и повторил рекорд Яромира Ягра (Чехия, 4) среди игроков из Европы. 

Также в списке Уэйн Гретцки (14 сезонов), Марио Лемье (8), Марсель Дионн, Фил Эспозито (у обоих – по 6), Ги Лефлер (5) и Бобби Орр (4). 

Отметим, что у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида 3 таких сезона при 117 баллах в 72 играх в текущей регулярке. 

Сегодня Никита (19:26, 3:19 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью, отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Кучеров сделал 80+ передач в пятом сезоне НХЛ, в том числе в четвертом подряд
Всего четыре игрока провели 5 и более сезонов с 80+ передачами.
1.Гретцки - 14
2.Лемье - 6
3.Орр - 5
4.Кучеров - 5
Ответ Андрей Арсентьев
а среди россиян кроме него никто 80+ не выбивал ни разу. Малкин 78, Зубов 76, Панарин 74.
Ответ Андрей Арсентьев
Вполне реально обойти Лемье.
Никита уже топ 10 в истории игры
А Орр точно был защитником? Ну не может защитник если он исполняет свои прямые обязанности набирать столько очков!!
Кучеров силён конечно, до Дионна с Эспозито, думаю точно дотянется, ему только 32, ну а там даст Бог Лемье на очереди, что конечно в такой категории будет фантастикой! Удачи ему…
Эх, хоца еще 1 стольник передач..но игр маловато осталось
Отлично. Жаль на пустые ворота не выпустили мог бы больше сегодня набрать
Куч Всемогущий 💯
Кучеров в возрастах 30, 31 и 32 года по очкам уступает только Эспозито, Лемьё и Гретцки, а по сумме этой трехлетки уступает пока только Эспозито (402 очка). (Кучеров: 144+121+120(пока)=385).
Куч намного результативнее всех наших в таких возрастах, в том числе и Ови и Джино. У него, как и у Овечкина, не рушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
Ответ Кагов
У Куча хорошие шансы на рекорд по очкам среди 32-летних. Пока этот рекорд у Гретцки - 130 очков.
Ответ Кагов
Сравнивать 32х летнего Куча и 40летнего Ови как то не серьёзно.
Есть шанс на 140. Там наверное другие расклады.
Ответ Кино Музыка
У Гретцки 11 сезонов со 140+ очками, у Лемьё - 5. И у большой группы хоккеистов по одному.
Пора отдать Харт Никите!
