Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)

Никита Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3).

На счету 32-летнего россиянина стало 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Кучеров достиг отметки 120 баллов в 4-м сезоне за карьеру в лиге (2018/19 – 128 в 82, 2023/24 – 144 в 81, 2024/25 – 121 в 78).

Он стал 8-м игроком в истории лиги с таким достижением и повторил рекорд Яромира Ягра (Чехия, 4) среди игроков из Европы.

Также в списке Уэйн Гретцки (14 сезонов), Марио Лемье (8), Марсель Дионн, Фил Эспозито (у обоих – по 6), Ги Лефлер (5) и Бобби Орр (4).

Отметим, что у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида 3 таких сезона при 117 баллах в 72 играх в текущей регулярке.

Сегодня Никита (19:26, 3:19 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью, отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.