Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3).
На счету 32-летнего россиянина стало 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.
Кучеров достиг отметки 120 баллов в 4-м сезоне за карьеру в лиге (2018/19 – 128 в 82, 2023/24 – 144 в 81, 2024/25 – 121 в 78).
Он стал 8-м игроком в истории лиги с таким достижением и повторил рекорд Яромира Ягра (Чехия, 4) среди игроков из Европы.
Также в списке Уэйн Гретцки (14 сезонов), Марио Лемье (8), Марсель Дионн, Фил Эспозито (у обоих – по 6), Ги Лефлер (5) и Бобби Орр (4).
Отметим, что у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида 3 таких сезона при 117 баллах в 72 играх в текущей регулярке.
Сегодня Никита (19:26, 3:19 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью, отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Всего четыре игрока провели 5 и более сезонов с 80+ передачами.
1.Гретцки - 14
2.Лемье - 6
3.Орр - 5
4.Кучеров - 5
Куч намного результативнее всех наших в таких возрастах, в том числе и Ови и Джино. У него, как и у Овечкина, не рушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!