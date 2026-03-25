Овечкин без очков в матче с «Сент-Луисом»: 2 броска, 2 хита, 2 потери и «минус 1» за 14:31

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Сент-Луиса».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса » (0:3).

В 72 играх в текущем сезоне у 40-летнего россиянина 53 (26+27) очка при полезности «минус 4».

Сегодня Овечкин (14:31 – седьмое время среди форвардов «Кэпиталс», 3:46 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1».

У него 2 броска в створ, 2 силовых приема, 2 потери и 1 перехват.