Овечкин без очков в матче с «Сент-Луисом»: 2 броска, 2 хита, 2 потери и «минус 1» за 14:31
Александр Овечкин остался без очков в матче против «Сент-Луиса».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (0:3).
В 72 играх в текущем сезоне у 40-летнего россиянина 53 (26+27) очка при полезности «минус 4».
Сегодня Овечкин (14:31 – седьмое время среди форвардов «Кэпиталс», 3:46 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1».
У него 2 броска в створ, 2 силовых приема, 2 потери и 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Даже комментить особо не хочется уже. Жаль.
Диванная экспозиция во всей красе)
