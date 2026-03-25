Свечников сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 25+36 в 71 игре

Форвард «Каролины» сделал голевую передачу в матче с «Монреалем» (2:5).

Россиянин набрал 61-е (25+36) очко в сезоне, всего он провел 71 игру.

Сегодня за 17:54 (2:10 – в большинстве) у Свечникова ни одного броска в створ ворот, 4 силовых приема, полезность – «минус 2».