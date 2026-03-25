Марченко сделал пас на победный гол в матче с «Флайерс». У него 25+34 в 65 играх

Марченко сделал пас на победный гол в матче с «Флайерс».

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко сделал пас на победный гол в матче с «Филадельфией» (3:2).

На 45-й минуте россиянин ассистировал Мэйсону Марчменту, который сделал счет 3:1.

Марченко набрал 59-е (25+34) очко в сезоне, всего он провел 65 игр.

Сегодня за 14:38 (2:32 – в большинстве) у форварда 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».