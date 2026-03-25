Бобровский отбил 22 из 26 бросков «Сиэтла» и 3 буллита из 3 в серии. Победа – 26-я в 48 матчах
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 22 броска из 26 в матче с «Сиэтлом» (5:4 Б).
В серии буллитов 37-летний россиянин не пропустил ни разу, отразив 3 броска из 3. Таким образом, он одержал 26-ю победу в сезоне.
Всего в 48 играх текущего чемпионата НХЛ у Бобровского 87,7% сэйвов при коэффициенте надежности 3,02.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Как вообще команда, ведущая за 6 минут до конца матча 4:1, умудряется не довести матч спокойно до победы, а свалится в овертайм?