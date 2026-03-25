  • Бобровский отбил 22 из 26 бросков «Сиэтла» и 3 буллита из 3 в серии. Победа – 26-я в 48 матчах
6

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 22 броска из 26 в матче с «Сиэтлом» (5:4 Б).

В серии буллитов 37-летний россиянин не пропустил ни разу, отразив 3 броска из 3. Таким образом, он одержал 26-ю победу в сезоне. 

Всего в 48 играх текущего чемпионата НХЛ у Бобровского 87,7% сэйвов при коэффициенте надежности 3,02.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Очередной матч, выигранный Бобровским лично, при полном отсутствии игры команды в защите.
Как вообще команда, ведущая за 6 минут до конца матча 4:1, умудряется не довести матч спокойно до победы, а свалится в овертайм?
Ответ Sergey Glebov
когда в воротах решето, то и не такое преимущество отыгрывается
Ответ *MVP*
"Решето" в воротах не пропускает один гол за 54 минуты матча и не отбивает три послематчевых буллита из трёх.
Обошел Кертиса Джозефа Боб, 455 победа в 802 игре, на очереди Бельфор 484 в 963 играх и Луонго 489 в 1044, у Кертиса вернусь было сыграно 943 игры для достижения своего результата, на а там глядишь и 500+ победных игр в лиге и три парня впереди Руа, Флери и Бродер, ну об этом рановато говорить в цифрах, но график у Бобровского впечатляющий, так держать)
Мда... в игре вообще 84,6%. Не понимаю, зачем его упорно ставят на матчи
Материалы по теме
Бобровский – в списке самых переоцененных игроков сезона НХЛ по версии The Score. Петтерссон, Нерс, Палат и Биннингтон также попали в рейтинг
21 марта, 12:57
«Флорида» отказалась давать Бобровскому контракт по типу Маршанда. 37-летний форвард получил договор на 6 лет и 5,25 млн долларов в 2025-м (Эллиотт Фридман)
21 марта, 09:14
Бобровский о 7-м месте по победам в истории НХЛ: «Благодарю Бога за все, что у меня есть. Это огромное достижение, до сих пор не верю»
20 марта, 10:27
Кирилл Марченко: «Есть команды, которые надоедают – «Айлендерс» неприятные, куда не хочется ехать. А есть, например, «Флорида» или «Тампа» – с ними бы побольше поиграть»
22 минуты назад
Шевченко про Буше: «Жена Рида заявила: либо он возвращается в КХЛ, но теряет семью, либо остается дома и помогает ей воспитывать детей. Ультиматум был очень жесткий»
34 минуты назад
Дементьев про Кучерова: «Он не получал достаточного внимания со стороны нашей прессы, но о нем нужно говорить всегда – выдающийся игрок не облюбован журналистами»
сегодня, 15:12
Кубок Гагарина. «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Северсталь» принимает «Торпедо»
сегодня, 14:00Live
Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»
сегодня, 14:25
Марченко набрал 200-е очко в НХЛ. У форварда «Коламбуса» 100+100 в 281 игре регулярки
сегодня, 14:14
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
сегодня, 13:59
Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»
сегодня, 13:45
Гудас о Мэттьюсе: «Я не хотел никого травмировать, чувствую себя ужасно. Я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел выходить на лед и причинять кому-либо вред»
сегодня, 13:23
Чернышенко о новой арене в Нижнем Новгороде: «Пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Это новая глава в истории «Торпедо»
сегодня, 13:06
Аудитория матчей КХЛ на Кинопоиске превысила показатели прошлого сезона вместе с плей-офф – 2,4 млн подписчиков Яндекс Плюса. Каждый болельщик посмотрел 20 игр в среднем
13 минут назад
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
сегодня, 14:58
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
сегодня, 14:48
Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»
сегодня, 14:36
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
сегодня, 13:31
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Хэмилтон провел 900-й матч в НХЛ. У защитника «Нью-Джерси» 533 очка в регулярках
сегодня, 09:57
Дэйли о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Овечкин добивается успеха во всем, за что берется. Его способность побивать рекорды никогда не подвергалась сомнению»
сегодня, 09:45
Зарипов о главе Татарстана: «Минниханов поддерживает все, что связано с хоккеем. Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит, задает вопросы»
сегодня, 09:18
