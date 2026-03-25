Демидов набрал 1+1 в матче с «Каролиной», став 2-й звездой. У него 54 очка в 70 играх

Демидов набрал 1+1 в матче с «Каролиной», став 2-й звездой.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Каролиной» (5:2) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал 54-е (15+39) очко в сезоне, всего он провел 70 игр.

Сегодня за 11:58 (3:10 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
За почти 12 минут игрового времени -очень даже хороший результат. Ну если так считать, а шайбу чисто сам организовал и сработал грамотно, очень достойно. Здоровья, и еще большей удачи Ваньке. Пока не все идет у него в команде как ему надо, но будем верить.)
Колдер точно Шефер возьмет, но стать лучшим бомбардиром среди новичков Ивану вполне по силам
Всегда чувствует голевой момент, видно, что в Монреале конкуренция за место жесточайшая и Иван умудряется набирать очки, старается, чтобы заслужить доверие у тренера, был кризис в игре, надеюсь он позади и форма постепенно придёт к ПО, в следующий сезон приедет Жаровский, тогда начнётся ещё более жёсткая конкуренция, возможно Сан Луи придётся от кого-то отказаться, потому что молодых талантливых игроков зашкаливает.
Ответ Владимир Жамьянов
Всегда чувствует голевой момент, видно, что в Монреале конкуренция за место жесточайшая и Иван умудряется набирать очки, старается, чтобы заслужить доверие у тренера, был кризис в игре, надеюсь он позади и форма постепенно придёт к ПО, в следующий сезон приедет Жаровский, тогда начнётся ещё более жёсткая конкуренция, возможно Сан Луи придётся от кого-то отказаться, потому что молодых талантливых игроков зашкаливает.
права на Жаровского хотели отдать Сент-луису в этом сезоне, но не срослось
Видно, что он пашет, всегда в игре, что то не идет, но руки не опускает и Монреаль его обожает и видно, что большинство парнеров любит (уважение раздевалки очень важно) и его уважает тренерский штаб. Иван прогрессирует и это видно. Да прогресс не семимильными шагами, но он есть. В отличии от того же Мичкова штаб ему доверяет. Да, можно полумать не ставят с лучшими, мало игрового, но кого убирать из первого, Кофилда который второй снайпер лиги, Сузуки не последнего бомбардира лиги... Конечно не будет штаб ломать то что работает. Но он твердый игрок топ 6 и он будет расти. Щас мяском обрастет, даст Бог центра второго звена норм найдут и будет бомба
Ответ Oleg Kyakh
Видно, что он пашет, всегда в игре, что то не идет, но руки не опускает и Монреаль его обожает и видно, что большинство парнеров любит (уважение раздевалки очень важно) и его уважает тренерский штаб. Иван прогрессирует и это видно. Да прогресс не семимильными шагами, но он есть. В отличии от того же Мичкова штаб ему доверяет. Да, можно полумать не ставят с лучшими, мало игрового, но кого убирать из первого, Кофилда который второй снайпер лиги, Сузуки не последнего бомбардира лиги... Конечно не будет штаб ломать то что работает. Но он твердый игрок топ 6 и он будет расти. Щас мяском обрастет, даст Бог центра второго звена норм найдут и будет бомба
Хорошо зашел в лигу, но надо будет смотреть, как себя проявит в плей-офф, а самое главное – в следующем сезоне. Очень хочется, чтобы не расслабился, как Мичков, и заиграл еще лучше, чем сейчас)
Ответ Олег Горбачёв
Хорошо зашел в лигу, но надо будет смотреть, как себя проявит в плей-офф, а самое главное – в следующем сезоне. Очень хочется, чтобы не расслабился, как Мичков, и заиграл еще лучше, чем сейчас)
Мне кажется не должен - не тот типаж. Иван пахарь и горит хоккеем.
Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
23 марта, 03:40
Демидов впервые в НХЛ остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 16:14 против «Айлендерс»
22 марта, 03:40
Демидов остался без очков в 3-м матче подряд. У него 0 бросков в створ и «минус 2» за 11:59 против «Детройта»
20 марта, 07:30
