Демидов набрал 1+1 в матче с «Каролиной», став 2-й звездой. У него 54 очка в 70 играх

Форвард «Монреаля » Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Каролиной» (5:2) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал 54-е (15+39) очко в сезоне, всего он провел 70 игр.

Сегодня за 11:58 (3:10 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».