Михеев забил 14-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 28 очков в 66 играх

Михеев забил 14-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс».

Форвард «Чикаго» Илья Михеев забил гол в матче с «Айлендерс» (4:3).

Россиянин набрал 28-е (14+14) очко в сезоне, всего он провел 66 игр.

Сегодня за 19:33 (2:07 – в меньшинстве) у Михеева 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».