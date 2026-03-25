Михеев забил 14-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 28 очков в 66 играх
Форвард «Чикаго» Илья Михеев забил гол в матче с «Айлендерс» (4:3).
Россиянин набрал 28-е (14+14) очко в сезоне, всего он провел 66 игр.
Сегодня за 19:33 (2:07 – в меньшинстве) у Михеева 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
