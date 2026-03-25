  Гендиректор ФХР: «Человеческий контакт есть со всеми федерациями, кроме Канады – у них сменилось руководство после скандала с молодежкой»
Гендиректор ФХР: «Человеческий контакт есть со всеми федерациями, кроме Канады – у них сменилось руководство после скандала с молодежкой»

Гендиректор ФХР: человеческий контакт есть со всеми федерациями, кроме Канады.

Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о контактах с национальными хоккейными федерациями на фоне отстранения России от международных турниров.

— Со сколькими национальными хоккейными федерациями вы лично и ФХР вообще после 2022 года сохраняете контакты? В последнее время таких федераций стало больше?

— Система отношений человеческих и официальных внутри ИИХФ совершенно разная. Есть пул федераций, которые традиционно близки России — это представители бывших советских республик и, скажем так, южные славяне, то есть Сербия, Словения, в какой-то степени Хорватия, Болгария. 

Но при этом за последние годы сложились очень хорошие, очень дружеские отношения с руководителями федераций и больших хоккейных стран — США, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии. Мы в очень хороших отношениях, переписываемся.

— Даже после 2022 года?

— Да. Но это человеческие отношения.

— А официальные?

— Официально между национальными федерациями нет никаких отношений. Официально мы только друг другу платим деньги за трансферы. Когда игрок переходит, его новая федерация платит старой фиксированную сумму в 1,5 тысячи швейцарских франков. 

А так человеческий контакт есть со всеми. Кроме разве что Канады, поскольку у них не так давно сменилось руководство федерации — с новым руководством мы не общались. Сменилось руководство из-за решения после скандала с их молодежной сборной (ряд хоккеистов молодежки были обвинены в совершении сексуального насилия, но затем оправданы судом — ред.). Дело 4-5-летней давности, по которому ничего в суде не доказано. Но в итоге поувольняли людей в федерации — профессионалов, которые там много лет работали, – сказал Курбатов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
